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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

مجلس تصویب کرد؛

معافیت فرزندان «ایثارگران مشمول ماده ۴۵ قانون وظیفه» با ۵ میلیون

معافیت فرزندان «ایثارگران مشمول ماده ۴۵ قانون وظیفه» با ۵ میلیون

مجلس، فرزندان «ایثارگران مشمول ماده ۴۵ قانون وظیفه عمومی» را با پرداخت ۵ میلیون تومان و با دو شرط، معاف اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، موراد ارجاعی از صحن به کمیسیون تلفیق بودجه را که مورد اصلاح قرار گرفته، بررسی و مواردی را تصویب کردند. 

بر این اساس، نمایندگان با تصویب جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال آینده مقرر کردند؛ «فرزندان ایثارگران مشمول ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر ایثارگر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف می‌شوند.»

به این ترتیب، فرزندان این گروه از ایثارگران در صورت داشتن دو شرط ذکر شده، با پرداخت ۵۰ درصد جریمه ردیف اول این جدول معادل ۵ میلیون تومان، کارت معافیت از خدمت سربازی را دریافت خواهند کرد. 

گ‌فتنی است، متن ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی کهاین مصوبه مجلس به آن اشاره کرده، به این شرح است؛

«با مشمولینی که پدر یا برادر آنها از تاریخ ۵۶.۱۰.۱۹ در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن معلول یا اسیر یا مفقودالاثر شده یا بشوند، به ترتیب زیر رفتار خواهد شد؛

‌الف - در صورتی که یگانه فرزند ذکور خانواده معلول باشد که طبق نظر شورای پزشکی به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خود نباشند از انجام‌خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دائم خواهند شد.

ب - چنانچه دارای برادر صغیر یا برادر معلول یا این که یگانه اولاد ذکور باقی مانده خانواده اسیر و یا مفقودالاثر باشند، طبق تبصره ۱ ماده ۴۴‌عمل خواهد شد.

‌تبصره - شرایط اسیر و مفقودالاثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی خواهد شد.»

کد مطلب 3923651

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    نظرات

    • خودم IR ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      1 0
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      میشه لینک این ماده 45 رو بدید.من کتاب نظام وظیفه بهمن امسال رو خوندم ماده 45 بسیار فراتر این چیزی است که شما نوشتید.
    • سرباز IR ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
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      لطفا کسانی که مشمول ماده 45 میشن رو واضح توضیح بدین مثلا اونایی که سربازی پدرشون تو جبهه بوده شامل میشن یا نه؟!!
    • مجتبی شهبازی IR ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 1
      پاسخ
      حالا از کی این قانون اجرا میشه؟
    • مازیار IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
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      الان منظور از ایثارگر یعنی چند ماه خدمت؟؟ پدر من 22ماه جبهه داره یعنی هم من هم برادرم میتونیم هر کدوم با 5تومن بخریم؟؟یا به تعداد ماه بستگی داره؟
    • حسین IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      لطفا کسانی که مشمول ماده 45 میشن رو واضح توضیح بدین مثلا اونایی که سربازی پدرشون تو جبهه بوده شامل میشن یا نه؟!!
    • porya s2 IR ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
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      با سلام . آیا این قانون محدودیت سنی هم داره ،یا کسانی که در حین خدمت هستند را شامل میشود ؟
    • جواد IR ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اگه میشه واضح تربگین
    • احمدرضا IR ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
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      من پدرم رزمنده هست و برادرم از کسری جبهه ایشان استفاده‌ کرده. آیا من شامل این‌ معافیت ۵ ملیونی میشوم ؟ ممنون میشم اگر کسی جواب بده خواهش میکنم
    • وحید IR ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      لطفا کسانی که مشمول ماده 45 میشوند رو توضیح دهید ویا با مسئولی گفنگو نمایید. ممنون
    • امین یزدی زاده IR ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام. وقت بخیير . با استفاده از این قانون امکان معافیت برای دوتا فرزند وجود داره? یا اینکه تنها یک فرزند معاف میشه. من پدرم 54 ماه جبهه داره.
    • سید هادی IR ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
      1 0
      پاسخ
      لطفا کسانی که مشمول ماده 45 میشن رو واضح توضیح بدین مثلا اونایی که سربازی پدرشون تو جبهه بوده شامل میشن یا نه؟!!
    • مهدي فراهاني IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      ببخشيد من پدرم ١٠ درصد جانباز و ١٢ ماه جبهه داره برادرم كسر خدمت گرفته ٨ سال پيش،اين قانون امتيازي براي من داره يا نه؟؟؟من ارديبهشت اعزامم
    • شرافت AE ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
      0 0
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      لطفا بحث ماده ۴۵ را کاملا واضح توزیح دهید در خصوص مقطع تحصیلی و مدت زمان جبهه پدر وآیا برای دانشجویان در حال تحصیل نیز می شود چون در حال حاضر مبهم است .
    • سرباز IR ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
      0 0
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      سلام. شامل فرزندان رزمندگان نمی شود شامل معلول یا اسیر یا مفقودالاثرو جانبازان می شود.

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