معافیت فرزندان «ایثارگران مشمول ماده ۴۵ قانون وظیفه» با ۵ میلیون

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، موراد ارجاعی از صحن به کمیسیون تلفیق بودجه را که مورد اصلاح قرار گرفته، بررسی و مواردی را تصویب کردند.

بر این اساس، نمایندگان با تصویب جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال آینده مقرر کردند؛ «فرزندان ایثارگران مشمول ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر ایثارگر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف می‌شوند.»

به این ترتیب، فرزندان این گروه از ایثارگران در صورت داشتن دو شرط ذکر شده، با پرداخت ۵۰ درصد جریمه ردیف اول این جدول معادل ۵ میلیون تومان، کارت معافیت از خدمت سربازی را دریافت خواهند کرد.

گ‌فتنی است، متن ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی کهاین مصوبه مجلس به آن اشاره کرده، به این شرح است؛

«با مشمولینی که پدر یا برادر آنها از تاریخ ۵۶.۱۰.۱۹ در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن معلول یا اسیر یا مفقودالاثر شده یا بشوند، به ترتیب زیر رفتار خواهد شد؛

‌الف - در صورتی که یگانه فرزند ذکور خانواده معلول باشد که طبق نظر شورای پزشکی به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خود نباشند از انجام‌خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دائم خواهند شد.

ب - چنانچه دارای برادر صغیر یا برادر معلول یا این که یگانه اولاد ذکور باقی مانده خانواده اسیر و یا مفقودالاثر باشند، طبق تبصره ۱ ماده ۴۴‌عمل خواهد شد.

‌تبصره - شرایط اسیر و مفقودالاثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی خواهد شد.»