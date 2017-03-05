تکمیل محور کهورستان - لارستان بودجه ملی می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، غلامحسین شیری در نشستی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی و دو نماینده لارستان و شهرستان های بندرعباس، حاجی آباد، خمیر، قشم و ابوموسی در وضعیت راههای ارتباطی به استان هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی راه و شهرسازی هرمزگان افزود: در حال حاضر انجام عملیات راه های ارتباطی بین هرمزگان و لارستان در حال انجام است که تسریع در تکمیل آن نیازمند بودجه ملی و رایزنی دو استان فارس و هرمزگان برای جذب بودجه لازم است.

وی اضافه کرد: چنانچه اعتبار ملی برای تکمیل محور سه راهی کهورستان ـ لارستان اختصاص پیدا کند، راه و شهرسازی هرمزگان آمادگی دارد تا از طریق ۸ پیمانکار در سریع ترین زمان باند دوم این محور را تکمیل کند.

به گفته شیری، ۸۵ کیلومتر از محور منتهی با لارستان در حوزه استحفاظی کهورستان است که ۱۲ کیلومتر آن از سه راهی کهورستان کار زیرسازی آن آغاز شده است.

وی تراکم زمین کشاورزی را یکی از موانع پیش روی احداث این محور دانست و گفت: دهه ۷۰ در زمان احداث محور مذکور از برخی کشاورزان رضایت نامه دریافت شده است.

احمد مرادی نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس، حاجی آباد، خمیر، قشم و ابوموسی نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد، با هم افزایی که نمایندگان هرمزگان و لارستان خواهند داشت بتوان اعتبارات لازم برای تکمیل محورهای بین هرمزگان و لارستان به اتمام رساند.

وی همچنین به بازدید های انجام شده از محورهای کهورستان بستک و شهدادی که محل اتصال حوزه استحفاظی هرمزگان به استان فارس در شهرستان لارستان است، اشاره کرد و گفت: تکمیل این محورها تبادلات و مبادلارت طرفین را سرعت می دهد و نمایندگان هرمزگان و حوزه لارستان تلاش می کنند تا اقدامات لازم برای جذب بودجه انجام دهند.

جعفر زاده نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد، با کمک نمایندگان هرمزگان بتوانند بودجه های مورد نیاز برای تکمیل این پروژه از منابع ملی دریافت کنند.