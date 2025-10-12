به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حیدری اظهارکرد: با توجه به حادثه خیز بودن سه راهی کهورستان و مسیر منتهی به محدوده مسکونی مرکز بخش کهورستان، لازم است اقدامات لازم برای ساماندهی و ایمن‌سازی این نقاط در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: با توجه به اینکه محور کهورستان به لار یکی از محورهای پرتردد استان و پرترددترین محور شهرستان خمیر به شمار می‌رود، رفع این معضل و اجرای پروژه‌های ایمنی و ساماندهی در این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حیدری همچنین تصریح کرد: اجرای عملیات ساماندهی سه راهی، ایمن سازی و روشنایی مسیر محدوده مسکونی کهورستان بر اساس تفاهم نامه‌ای میان ادارات راهداری، مسکن و شهرسازی، برق و دهیاری کهورستان در دست انجام است.

رئیس دادگستری شهرستان خمیر تأکید کرد: دستگاه قضائی در راستای انجام وظایف نظارتی خود، بر اجرای دقیق مفاد تفاهم نامه در مهلت قانونی مقرر و تسریع در اجرای پروژه‌ها نظارت خواهد داشت تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی ایمنی عبور و مرور در این محور مهم افزایش یافته و از بروز حوادث رانندگی جلوگیری شود.