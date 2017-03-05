دومین سالگرد شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دومین سالگرد شهدای گمنام این دانشگاه با حضور مسئولان و سردار اهوازیان از فرماندهان دوران دفاع مقدس در سالن آمفی تاتر مجتمع آموزشی علوم پزشکی سمنان برگزار شد.

مهدی شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این مراسم با اشاره اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، گفت: حفظ راه شهدا امروز بسیار مهم است چرا که به پاسداری از خون ایشان موجب می شود و این وظیفه نخست ما است لذا باید گفت مسئولان ما امروز در قبال شهدا، مسئولیتی سنگین تر بر عهده دارند که با تاسی از اهل بیت(ع) می توان سیره شهدا را به نسل جوان منتقل کرد.

سردار اهوازیان فرمانده دوران دفاع مقدس نیز دراین نشست به بیان خاطراتی از پیشگامان قرارگاه نصرت از جمله شهید علی هاشمی پرداخت و گفت: اگر رشادت ها و ایثارگری جوانان ایرانی در سوریه و عراق، نبود امروز امنیت در ایران اسلامی نیز پایدار نمی ماند.

وی افزود: ما باید قدر این زحمات را بدانیم و به جای سخنان و حرکات تفرقه آفرین، درسایه ولایت فقیه سربلندی ایران عزیز را حفظ کنیم.

شعر خوانی و مداحی از جمله برنامه های این آئین بود.