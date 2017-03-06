کاسترو: سیاست های ترامپ خودپرستانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رائول کاسترو» رئیس جمهوری کوبا در اظهاراتی بی سابقه که به طور مستقیم دونالد ترامپ همتای آمریکایی وی را هدف قرار می داد، از سیاست های وی به ویژه در زمینه هایی چون مهاجرت و تجارت انتقاد کرد.

این در حالی است که ترامپ در حال بررسی صلح شکننده ای است که در اواخر سال ۲۰۱۴، بین دولت قبلی واشنگتن و هاوانا حاصل شد.

در همین راستا، کاسترو سیاست های تجاری ترامپ را خودپرستانه و طرح مهاجرتی وی برای ساخت دیوار حائل در مرز آمریکا-مکزیک را غیر واقع بینانه توصیف کرد.

گفتنی است ترامپ پیش از پیروزی در رقابت ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا تهدید کرد که دوام صلح نیم بندی که میان دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری قبلی آمریکا و کوبا حاصل شده در گرو بازمذاکره برای حصول توافقی بهتر است.

کاسترو که در نشست رهبران چپ گرای ونزوئلا سخنرانی می کرد، هشدار داد که دستورکار دولت جدید واشنگتن تهدیدی در راستای تحقق یک سیاست تجاری افراط گرایانه و خودبینانه تلقی می شود و اثرات سوء آن توانایی رقابت دیگر کشورها در عرصه تجارت خارجی را تحت الشعاع قرار داده و در عین حال ناقض قوانین زیست محیطی است و موجب ارعاب مهاجرین می شود.

به گفته رئیس جمهوری کوبا، مهاجرت نتیجه رشد نابرابری و فقر ناشی از سیستم ناعادلانه اقتصاد بین الملل است. وی همچنین ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک را نامعقولانه توصیف کرد و گفت که این اقدام همه کشورهای آمریکای لاتین را متضرر می کند.

به گفته کاسترو، نمی توان فقر، مصائب و مهاجرت را با دیوارکشی مهار کرد بلکه حل این معضلات در گرو همکاری، تفاهم و صلح است.

گفتنی است آمریکا و کوبا بعد از ۵۰ سال قطع رابطه، در دسامبر ۲۰۱۴ اولین قدم ها را برای عادی سازی روابط برداشتند و از آن تاریخ تا کنون توافق هایی بین واشنگتن-هاوانا در راستای همکاری های دوجانبه منعقد شده است.

با این حال، کاخ سفید که سکان آن به دست دونالد ترامپ است، ماه گذشته اعلام کرد که در میانه راه بررسی کامل سیاست های آمریکا در قبال کوبا است.