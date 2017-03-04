پیشنهاد جداسازی فرزندان مهاجران غیرقانونی مکزیکی از والدینشان

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از ۳ مقام دولت آمریکا در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که بر اساس پیشنهادی که توسط اداره امنیت داخلی آمریکا تحت بررسی قرار گرفته است، احتمالاً زنان و کودکانی که به صورت غیرقانونی از مرز مکزیک به آمریکا عبور می کنند از یکدیگر جدا می شوند.



گزارش رویترز در ادامه می افزاید: بخشی از دلیل این پیشنهاد جلوگیری کردن از مهاجرت مادران به همراه فرزندانشان به کشور آمریکا عنوان شده است.



این مقامات در توضیح طرح مذکور به رویترز گفته اند: این طرح به دولت اجازه می دهد تا والدین را تا زمان موافقت با بازگشت و یا بررسی رویه اداری پناهندگی شان در بازداشت نگه داشته؛ فرزندان آن ها را نیز تحت الحفظ وزارت بهداشت قرار دهد تا مادامیکه یا به خویشاوندان آن ها در آمریکا سپرده و یا تحت سرپرستی دولت قرار داده شوند.



این در حالیست که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا پیشتر خواستار پایان دادن به رویه «دستگیری و آزادی» این مهاجران شده بود.



گفتنی است، سابقاً مهاجران غیرقانونی که از مکزیک به آمریکا می آمدند تا زمانی که منتظر طی مراحل قانونی اقامت خود بودند؛ در این کشور آزادانه حرکت می کردند.