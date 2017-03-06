فرافکنی روش مشترک همه «نظام های سرکوب گر» است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعای جدید مسؤولان بحرینی در خصوص ارتباط کشورمان با مسایل داخلی بحرین را بی اساس دانست.

قاسمی افزود: حاکمان بحرین که عاجز از حل و فصل مسایل داخلی خود و پاسخ مناسب به مطالبات مدنی و مسالمت جویانه شهروندانشان هستند هر از چندی اعتراضات مردم کشورشان را به جمهوری اسلامی ایران نسبت می دهند؛ بدیهی است فرافکنی روش مشترک همه نظامهای سرکوب گری است که با مردم خود دچار مشکل می شوند. این روش هیچگاه کمکی به حل بحرانها نخواهد کرد.

وی به دولت بحرین توصیه کرد بجای توسل به روش های منسوخ و اصرار بر رویکرد امنیتی، تلاش کند با صداقت و عدالت و رعایت اصول اخلاقی با مردم خود رفتار کند.