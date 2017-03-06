۵ اردیبهشت روز زنان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در نخستین کنگره بین المللی زنان موفق ایران، هدف اتحادیه جهانی مخابرات برای نامگذاری روز ۵ اردیبهشت به نام زنان حوزه ICT را گسترش حضور زنان در عرصه جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: بدون مشارکت زنان به هیچ عنوان دسترسی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست و مشارکت زنان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار به شمار می رود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای توسعه پایدار نیاز داریم تا اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر پیدا کند. هم اکنون نیز بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا این تغییر دیدگاه را انجام داده اند؛ چراکه برخلاف گذشته که برای پیشرفت اقتصاد و دستیابی به توسعه پایدار نیاز به سرمایه گذاری بر منابع نفت و معدن بوده اما امروز تولید ثروت از طریق مغزافزار و دانش افزار رخ می دهد.

واعظی تحقق این موضوع را مستلزم توجه به سه محور نوآوری و کارآفرینی، فناوری و شایسته سالاری عنوان کرد و گفت: برای موفقیت در این مسیر نیازمند نگاه نرم افزاری به فعالیت های کشور، محور قراردادن امور برمبنای اقتصاد دانش بنیان، استفاده از همه توان زنان و مردان کشور برای مشارکت در مسائل توسعه و اقتصاد و نیز پیش روی همراه با فناوری هستیم.