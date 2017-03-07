به گزارش خبرگزاری مهر، «نفس» تازه ترین اثر سینمایی نرگس آبیار عصر روز گذشته ۱۶ اسفندماه در شهر تورین ایتالیا روی پرده رفت و پس از آن جلسه پرسش و پاسخ با حضور علاقمندان به سینمای ایران برگزار شد.

در این جلسه پرسش هایی درباره فیلم «نفس» مطرح شد و نرگس آبیار به مجموع آن ها پاسخ داد. مجری و کارشناس این برنامه، فیلم های «اشیا از آنچه در آیینه می بیند به شما نزدیک ترند» و «شیار ۱۴۳» را دیده بود و ضمن توصیف این دو فیلم، مروی بر این دو فیلم داشت و تفاوت آنها را با «نفس» بیان کرد.

علاوه بر نمایش آثار آبیار در شهر تورین، چندی پیش فیلم سینمایی «نفس» نیز در دانشگاه پلی تکنیک شهر میلان ایتالیا به نمایش در آمد و با استقبال خوبی از سوی دانشجویان روبرو شد.

گروه هنری «مهر رستاک» با مدیریت سهیل عبداللهی با همکاری انجمن ایرانیان تورین این برنامه را اجرا کرد و پانته آ پناهی ها بازیگر فیلم «نفس» و علیرضا شجاع نوری بازیگر سینمای ایران در این نمایش و نشست، نرگس آبیار را همراهی کردند.