هجدهمین شماره «اندیشه مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین شماره مجله «اندیشه مهر» به کوشش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر با مطالب متنوعی منتشر شد.

گزارش نشست پاسداشت مقام علمی داوری اردکانی و آیین رونمایی از جشن نامه سیاست و بزرگداشت سیدجواد طباطبائی در این شماره منتشر شده است.

همچنین در بخش گزارش های این شماره گفتارهایی از فریدالعطاس، محمد لگنهاوزن، حمید پارسانیا، نعمت الله فاضلی، سیدجواد میری، رضا غلامی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، داوری اردکانی، شهریار زرشناس، بیژن عبدالکریمی، مزدک رجبی، خسرو باقری، سعید بینای مطلق، نصرالله حکمت، داود فیرحی و حکمت الله ملاصالحی به چشم می خورد.

گفتگو با محمدمنصور هاشمی، پژوهشگر فلسفه با موضوع نسبت فلسفه و ادبیات در تاریخ اندیشه و گفتگو با شهریار زرشناس درباره ایدئولوژی از مصاحبه های ویژه این شماره است.

همچنین در این شماره با آیت الله سیدحسن مصطفوی درباره ابن سینا گفتگویی انجام شده است.

گفتگو با عادل نادرعلی، مفسر قرآن درباره تفسیر راهنما، گفتگو با هادی بیگی ملک آباد درباره اندیشه های علی الحرب و ادامه گفتگو با علیرضا قائمی نیا در نقد آرای مجتهد شبستری از دیگر مصاحبه های این شماره است.

معرفی تازه های نشر، پایان بخش این شماره اندیشه مهر است.

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