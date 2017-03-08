یادواره شهدای دانش آموز و معلم استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای دانش آموز و معلم استان سمنان بعد از ظهر چهارشنبه در حالی به میزبانی سالن هلال احمر سمنان آغاز به کارکرد که علی لاریجانی، رئیس مجلی شورای اسلامی میهمان و سخنران ویژه این مراسم است.

پیش از آغاز سخنرانی لاریجانی امام، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه این دیار، شهیدان دانش آموز بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، گفت: از سه هزار شهید استان، ۶۲۲ شهید گلگون کفن دانش آموز و ۱۲۴شهید معلم هستند که این نشان دهنده نقش آفرینی ویژه فرهنگیان در دوران دفاع مقدس است.

محمد رضا جهان، شهدای دانش آموز را عاملی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و ابراز داشت: خون شهید جریان ساز است و شهدای دانش آموز جریانی از ایثار و عشق پاک به دین مبین اسلام را با خون پاکشان به راه انداختند.

وی با بیان اینکه باید در راستای شناساندن شهدا به دانش آموز و نوجوانان آینده ساز ایران اسلامی بکوشیم، افزود: در این راستا آموزش و پرورش استان، کار گردآوری آثار و زندگی‌نامه ۷۴۶ شهید فرهنگی و دانش‌آموز استان سمنان هم‌اکنون در حال انجام بوده و در آینده‌ای نزدیک و با اتمام مرحله جمع‌آوری، تدوین و منتشر می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، گفت: جمع آوری وصایای شهدا و همچنین خاطرات آنها می تواند به ترویج الگو شناسی نسل جوان بیانجامد که در این راه تلاش های خوبی صورت گرفته است.

