به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پورموسوی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پرسپولیس در هفته بیست و چهارم لیگ برتر با اشاره به مشکلات این تیم پیش از این مسابقه گفت: خدا در سخت ترین شرایط حامی تیم من بوده است و حمایت خود را از ما دریغ نکرده است. از رسانه ها تشکر می‌کنم به یاد ما بودند و مظلومیت استقلال خوزستان را به گوش مسئولان استان رساندند.

وی افزود: امیددارم مسئولان استان خوزستان فکری به حال ما بکنند و تکانی بخورند چرا که تیم ما تنها به این استان تعلق ندارد و نماینده ایران است.

سرمربی تیم استقلال خوزستان اضافه کرد: تا صبح امروز نمی‌دانستم آیا برای این مسابقه به تهران می‌آییم یا خیر؟ اما استاندار و مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان به ما کمک کردند و قرار است تا ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه ۹۵۰ میلیون تومان به حساب باشگاه پول بیاید و من این مبلغ را در اختیار ۲۹ نفر قرار دهم. خودتان قضاوت کنید که این مبلغ چگونه بین ۲۹ نفر تقسیم می‌شود.

پورموسوی در مورد اینکه بازیکنان استقلا ل خوزستان به دنبال گروکشی از مسئولان استان هستند، تصریح کرد: پس از بازی برابر پدیده گفتم که واقعیت را می‌گویم و حمایت نکردن گروه ملی از تیم ما جزئی از این واقعیت هاست. بحث گروکشی نیست. من امروز نمی‌خواستیم به تهران بیاییم اما زمانی که اعلام کردند پول به باشگاه تزریق می‌شود تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم. اتفاقاتی که برای ما رخ داده در دنیا نظیر ندارد.

وی افزود: ما در عمان سرگردان بودیم. زمانی که در امارات بودیم مارکو که مسئول برگزاری مسابقات بود و برای درآمدزایی آمده بود ۲۰۰ میلیون تومان از جیب خودش پرداخت کرد. ۳۰۰ میلیون تومان من خودم به بازیکنان دادم. خیلی هم روشنایی خرج کرده است. من این تیم را خانواده خودم می‌دانم و حیف است که مسئولان اینقدر بی اهمیت هستند. من یک گله از مسئولان استان دارم. در عمان که بودیم یکی از سایت ها از ما انتقاد کرد. من سرباز خوستان هستم و تشکر می‌کنم از همکاران که با جان و دل بازی می‌کنند. ما برای مردم ایران انجام وظیفه کردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان با اشاره به دیدار تیمش برابر پرسپولیس تصریح کرد: از اول فصل تا الان بعد از هیچ شکستی خودم را پنهان نکردم و جایی که انتقاد فنی بوده پذیرفتیم. با این وجود و همه این مشکلات به دنبال ارائه فوتبال زیبا و تماشاگر پسند هستیم در روزهای گذشته بازیکنانم به خاطر نداشتن تمرکز تمرین نکردند چرا که قول و قرارها عملی نشد. من امروز با بازیکنانم حرف می‌زنم تا فوتبال خوبی را به نمایش بگذارند. پرسپولیس نشان داده که لیاقت قهرمانی دارد و بازی سختی خواهیم داشت امیدوارم حداقل امتیاز را از این بازی بگیریم.

وی در مورد وضعیت مالی تیمش تصریح کرد: قرارداد بازیکنان بسته به مدیریت باشگاه است. ۶ سال از تاسیس باشگاه ما گذشته است در این مدت ما طلبکار نداشتیم و سالی که قهرمان شدیم این اتفاق و تمام این مشکلات رخ داد. از طرفی خود شرکت ورشکست شد و کارمندان هم شش ماه حقوق نگرفتند. شما عکس سه ماه پیش من را ببینید من کلی فرق کردم و تمام موهایم سفید شده است اما برای مردم تمام تلاشمان را می‌کنیم.

وی در مورد سرنوشت استقلال خوزستان تصریح کرد: با توجه به امتیازاتی که گرفتیم سقوط نمی‌کنیم و به دکتر شریفی استاندار امیدوارم. ایشان قول داد که تا پیش از عید مبلغی به ما بدهند. اسپانسر استقلال و پرسپولیس هم ظاهرا با باشگاه ما قرارداد بسته و یک اسپانسر دیگر نیز در باشگاه آسیا قرارداد بسته است.