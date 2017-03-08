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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

ثبت‌نام ۱۳۳ ناشر خارجی برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران

ثبت‌نام ۱۳۳ ناشر خارجی برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران

با گذشت یک هفته از آغاز ثبت‌نام تعداد ۱۳۳ ناشر و نمایندگی نشر برای حضور در سی‌‎امین نمایشگاه کتاب تهران پیش ثبت‌نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانه‌ای و خبری سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با گذشت یک هفته از آغاز ثبت‌نام ناشران خارجی برای حضور در سی‌اُمین نمایشگاه کتاب تهران پیش ‌ثبت‌نام ۹۰ ناشر لاتین و عرب انجام شد.

تعداد ۴۳ ناشر نیز پیش از اعلام زمان ثبت نام از طریق مراجعه به سایت نمایشگاه کتاب تهران برای حضور در این دوره از نمایشگاه اعلام آمادگی کرده بودند.

بر اساس این گزارش، ناشران و نمایندگی‌های نشر خارجی جهت ارایه مدارک و یا تکمیل مدارک خود می‌توانند با شماره‌های ۶۶۴۸۳۷۲۹-۶۶۴۰۰۳۴۹ تماس حاصل و یا مدارک خود را به آدرس الکترونیکی international-pub@tibf.ir ارسال کنند.

دفتر کمیته ناشران خارجی سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در خیابان طالقانی غربی، خیابان فریمان، پلاک ۲۸، طبقه سوم واقع است.  

بر اساس این گزارش، سی‎اُمین نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3927071
حمید نورشمسی

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