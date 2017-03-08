به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانهای و خبری سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، با گذشت یک هفته از آغاز ثبتنام ناشران خارجی برای حضور در سیاُمین نمایشگاه کتاب تهران پیش ثبتنام ۹۰ ناشر لاتین و عرب انجام شد.
تعداد ۴۳ ناشر نیز پیش از اعلام زمان ثبت نام از طریق مراجعه به سایت نمایشگاه کتاب تهران برای حضور در این دوره از نمایشگاه اعلام آمادگی کرده بودند.
بر اساس این گزارش، ناشران و نمایندگیهای نشر خارجی جهت ارایه مدارک و یا تکمیل مدارک خود میتوانند با شمارههای ۶۶۴۸۳۷۲۹-۶۶۴۰۰۳۴۹ تماس حاصل و یا مدارک خود را به آدرس الکترونیکی international-pub@tibf.ir ارسال کنند.
دفتر کمیته ناشران خارجی سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در خیابان طالقانی غربی، خیابان فریمان، پلاک ۲۸، طبقه سوم واقع است.
بر اساس این گزارش، سیاُمین نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.
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