کودکان کار پایتخت هزار نهال امید به زمین هدیه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن کاشت نهال های امید و آرزو به دست کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی شهر تهران صبح دیروز برگزار شد.

در این جشن که صبح چهارشنبه ۱۸ اسفندماه با حضور بیش از هزار کودک تحت پوشش مراکز «پرتو» شهرداری تهران و در بوستان آبشار منطقه ۲۲ برگزار شد، کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی شهر تهران در فضایی شاد و کودکانه با برگزاری مسابقه، بازی های فکری و کشیدن نقاشی ، روز درختکاری را جشن گرفتند و پس از آموزش هایی مختصر درباره شیوه کاشت درختان و نگهداری از آنها، نهال های امید را به دل خاک هدیه دادند.

چندتن از چهره های هنری همچون «امید زندگانی»، «آرش فلاحت پیشه»، «نرگس امینی» و «معصومه بافنده»هم از جمله شرکت کنندگان دیگر این جشن بودند که با حضور کنار بچه ها، کاشت این نهال ها را جشن گرفتند.