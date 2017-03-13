مفاخرتبریز پشتوانه این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی شامگاه یکشنبه در کنگره سراسری بزرگداشت مولانا صافی، شاعر عاشورایی که عصر امروز در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد، تصریح کرد: آن زمانی که در محضر خانواده محترم صافی در تهران بودم و درباره برگزاری کنگره تصمیم می‌گرفتیم، لحظاتی به خودم بالیدم که خادم مردم شهری هستم که چنین انسان‌های بزرگواری را در دامان خود پرورانده است.

وی در ادمه افزود: همه ما فکر می‌کنیم که مولانا صافی، فقط شاعر بود در حالی‌که خاطرات این مرد بزرگ از تاریخ تلخ و شیرین تبریز به‌قدری جذاب نگارش شده است که بسیار خواندنی و نیازمند نشر و چاپ است.

وی با بیان اینکه صافی در دوره خود تاثیرگذاری بالایی داشته است، خاطرنشان کرد: ما مردان بزرگی در طول تاریخ داشته‌ایم و اکنون هم داریم که در کنارمان نفس می‌کشند و ما باید قدر آنان را بیش‌تر بدانیم؛ چراکه ما امروز بخاطر معنویت والای این انسان‌های بزرگ، به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلان برگزیده شده‌ایم.

شهردار تبریز با برشمردن تبریز ۲۰۱۸ به عنوان پتانسیلی برای معرفی هرچه بیش‌تر شهر، اعلام داشت: بنده وقتی در جاهای مختلف جهان همچون نیویورک، وین و ایتالیا به ارائه گزارش درباره تاریخ و فرهنگ تبریز می‌پرداختم، بیش‌تر حضار با تعجب می‌پرسیدند مگر چنین شهری هم وجود دارد!؟

وی تاکید داشت: ما با برگزاری چنین برنامه‌هایی تلاش داریم تا برای جوانان نسل جدید روزگار آشکار سازیم که در چگونه مکانی نفس می‌کشند و این آشنایی‌سازی‌ها بدون وجود آثار فرهیختگانی چون مولانا صافی میسر نخواهد بود.

وی در ادامه گفت: مقرر کرده‌ایم که هرسال یک کنگره برای شاعران و عارفان در قید حیات، و یک کنگره برای درگذشتگان فرهیخته برپا کنیم تا هم جایگاه آن‌ها را بیش‌تر بشناسیم و هم با آثار آنان بیش‌تر انس پیدا کنیم.

نجفی اضافه کرد: خیابانی در نزدیکی مقبره‌الشعرا قرار است که به نام مولانا صافی نام‌گذاری شود که خانه آن مرحوم نیز آنجا بوده است و همچنین سردیس ایشان در یکی از معبابر شهر نصب می گردد.

وی در پایان خبر داد: ساختمان موزه دفاع مقدس نیز به زودی توسط شهرداری، تحویل موزه آثار خواهد شد که برای ساخت آن ۱۱ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد و احتمال می‌رود بسیار مفید واقع شود.

صافی نقش والایی در ادبیات عاشورایی دارد

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی نیز در این کنگره گفت: نقش والای مولانا صافی شاعر و خادم اهل بیت از مهمترین دلایل برگزاری کنگره بزرگداشت صافی در تبریز است.

حسن میلانی در کنگره بزرگداشت مولانا صافی، شاعر اهل بیت، که عصر امروز در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد، درباره فلسفه برگزاری این کنگره اظهار داشت: طی تفاهمی که حوزه هنری در سال ۹۴ با شهرداری تبریز داشت، قرار است که آثار هنری و اسلامی و اتفاقاتی که در طول تاریخ درخشان تبریز اتفاق افتاده است، در آستانه تبریز ۲۰۱۸ تکریم شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه تبریز ۲۰۱۸ پیش روی ما قرار دارد و بنابر برنامه‌هایی که برای معرفی آثار فرهنگی و اسلامی داریم، برآن شدیم که تبریز ۲۰۱۸ را با برگزاری کنگره بزرگداشت مولانا صافی تبریزی آغاز کنیم.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی در ادامه تاکید داشت: برای اینکه با وضو و پاکیزگی وارد تبریز ۲۰۱۸ شویم، شهردار تبریز پیشنهاد کرد که مقدمه سال بعد و اختتام سال ۹۵ با تجلیل از مقام ادبی و ولایی مولانا صافی باشد. همچنین تجلیل از ایشان آرزوی عمیق عاشقان اهل بیت بود.

وی با اشاره به اهمیت اشعار صافی در ادبیات عاشوراییخاطرنشان کرد: این سوال که صافی مگر نقش کمی در ادبیات عاشورایی دارد ما را وادار کرد تا با عنایت بر زندگی فاخر ایشان و حال و هوای زندگی‌شان کنگره را برگزار کنیم.

وی همچنین درباره شخصیت مولانا صافی تصریح کرد: او هرسال هنگام محرم با پاهایی برهنه و چشم‌هایی گریان دستجات عزاداری ابا عبدالله حسین را برپا می‌کرد و حتی در زمانی که حفگان بر جامعه حاکم بود، وی دستجات عزاداری را طوری برگزار می‌کرد که مخالفان اسلام حتی، خون گریه می‌کردند و دلیل آن، این بود که سخنی که از دل برمی‌آید لاجرم بر دل می‌نشنید.

میلانی اضافه کرد: دیداری که بنده و شهردار تبریز در تهران با فرزند صافی داشتیم، باعث شد بیش‌تر به برگزاری این کنگره راغب بشویم. همچنین در این کنگره نسخه خطی دیوان مولانا صافی به ودیع i شهرداری تبریز گذاشته می‌شود و قرار است در موزه شهرداری تبریز نگه‌داری شود.

وی تشریح کرد: همچنین سردیس صافی در این کنگره رونمایی می‌شود و مقرر است که در یکی از معابر تبریز نصب شود و یکی از معابر تبریز نیز به همت شهرداری به اسم مولانا صافی نام‌گذاری خواهد شد.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی در پایان گفت: هیئت علمی این کنگره از یک ماه پیش تشکیل و آغاز به کار کرده است و در مدت‌زمانی کم شاهد استقبال فراوان فرهیختگان جامعه بودیم، به طوری که بیش از ۲۳۰ اثر در قالب شعر و مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد و بنا است آثار برگزیده به‌زودی در قالب مجموع‌شعر کنگره زیر چاپ رفته و در اختیار عاشقان اهل بیت قرار بگیرد.