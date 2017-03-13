هند خواستار کاهش ۵۵درصدی تعرفه واردات برنج باسماتی به ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «اکونومیک تایمز»، سازمان صادرات هند اعلام کرد: ایران و هند لازم است اقدامات ضروری برای افزایش همکاری‌های دوجانبه بردارند، این اقدامات شامل افزایش بیشتر همکاری‌ها در حوزه بانکی و نیز توافق‌هایی برای تعرفه‌ها و عوارض گمرکی کالاها است.

در همین راستا هند از ایران خواست تعرفه واردات واردات برنج باسماتی را کاهش دهد.

سازمان صادرات هند اعلام کرد، عوارض واردات برنج باسماتی به ایران در حال حاضر در حدود ۴۵ درصد است و این رقم باید به حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ ضمن اینکه پتانسیل قابل توجهی برای صادرات برنج باسماتی به ایران وجود دارد.

«آجی ساهای» مدیر کل فدراسیون سازمان صادرات هند گفت: از ایران در خواست کاهش عوارض را کرده ایم.

در گزارش «اکونومیک تایمز» آمده است: ایران سالانه حدود ۲ میلیون تن برنج تولید می کند؛ این در حالی است که نیاز این کشور در حدود ۳ میلیون تن است و عمده نیاز برنج خود را از هند و پاکستان وارد می کند و برنج های عطری فقط در این کشور تولید می شوند.

مدیر کل فدراسیون سازمان صادرات هند به این نکته اشاره کرد که قرار است به بانک های جمهوری اسلامی ایران مجوز افتتاح شعبه در هند داده شود که این موضوع به تسهیل روابط تجاری دو کشور کمک می کند.

به گفته وی، بانک های پاسارگاد، سامان، پارسیان، ملت و بانک بین المللی پرشیا درخواست افتتاح شعبه در هند را مطرح کرده اند.

«آجی ساهای» در پاسخ به این سوال که موضوع پرداخت میان دو کشور چگونه در حال حل شدن است، اینگونه جواب داد: برخی از بانک های هندی برای افتتاح حساب های خاصی در بانک های خارج پیش قدم شده اند تا پرداخت های تجاری میان دو کشور تسهیل شود.

البته میزان تجارت دو کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد؛ این رقم برای سال مالی قبل از آن ۱۳.۳ میلیارد دلار ثبت شده بود.