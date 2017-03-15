به گزارش خبرنگار مهر درحالی‌که چند روز قبل یک رسانه هندی، از درخواست مقامات هندی برای کاهش تعرفه واردات برنج باسماتی (از ۴۵ درصد به ۲۰ درصد) به ایران خبر داده بود، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به مهر اعلام کردند در این زمینه چیزی به آنان واصل نشده و در صورت ارائه درخواست نیز مورد موافقت این وزارت‌خانه قرار نخواهد گرفت؛ حسن عباسی معروفان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای شرکت بازرگانی دولتی و وزارت جهاد کشاورزی چنین درخواستی واصل نشده است، باید از آنان سوال شود که این درخواست به کدام نهاد و دستگاهی ارائه شده است؟

وی با بیان اینکه تعرفه‌ها در طول سال یک بار تصویب و تا پایان سال اجرایی می‌شود مگر اینکه در برخی فصول تغییراتی در تولید، واردات و نیاز احساس و منجر به تغییر تعرفه شود؛ افزود: اینکه پیشنهادی از سوی کشوری به کشور دیگر مبنی بر کاهش تعرفه ارائه شود امر رایجی است اما اینکه پاسخ مثبت یا منفی دادن به این پیشنهادات، مربوط به سیاست گذاران کشور واردکننده است.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: بنده بعید می‌دانم با چنین درخواستی موافقت شود؛ در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به هیچ عنوان با این درخواست موافقت نخواهد شد، اگر تعرفه‌ها کاهش یابد کشور پر از اجناس وارداتی می‌شود و تولیدکنندگان آسیب می‌بینند.

معروفان ادامه داد: براساس فرمایشات رهبر انقلاب و توجه به اقتصاد مقاومتی، نگاه ما در کشور تولید محورانه است؛ بنابراین باید در داخل کشور اقدام به تولید محصولات مورد نیازمان کنیم مگر ضرورتی پیش بیاید که نیازمان را از طریق واردات تامین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل اگر چنین پیشنهادی از سوی هندی‌ها ارائه شده باشد (که هنوز ما آن را مشاهده نکرده‌ایم) و از ما نظر کارشناسی بخواهند قطعا مخالفت خواهیم کرد.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره اینکه تعرفه واردات برنج در حال حاضر چقدر است؟ گفت: تعرفه واردات برنج با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی این کالا افزایش یافته است و به منظور اینکه در داخل کشور نرخ این محصول گران نشود و شرایط قیمتی متعادل باشد، در حال حاضر ۲۶ درصد اعمال می‌شود ضمن اینکه عدد مذکور پیش از این ۴۰ درصد بوده است.

معروفان افزود: همچنین دولت برای هرکیلوگرم برنج وارداتی ۵۰۰ تومان عوارض اخذ می‌کرد که به مناسبت ایام عید، اخذ این عوارض ۵۰۰ تومانی حذف شده است.