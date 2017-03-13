رونمایی از آنونس فیلم «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» ساخته سیف الله صمدیان قرار است در اکران نوروزی «هنر و تجربه» در سینماهای این گروه اکران شود.

به تازگی آنونس این فیلم که توسط محراب مشهدبان ساخته شده، رونمایی شده است.

«۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» که در نامش اشاره به ۷۶ سال و ۱۵ روز زندگی عباس کیارستمی دارد، فیلمی‌ است که سیف‌الله صمدیان درباره دوست و همکارش عباس کیارستمی ساخته است. این فیلم تاکنون در جشنواره هایی از جمله «ونیز»، «پوسان» و… به نمایش درآمده است.

سیف‌الله صمدیان در فیلم‌های «آ ب ث آفریقا»، «جاده‌ها» و «پنج» به‌عنوان تصویربردار با عباس کیارستمی همکاری داشته است.