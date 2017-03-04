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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

در گروه «هنر و تجربه»

«۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» نوروز اکران می شود

«۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» نوروز اکران می شود

«۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» به کارگردانی سیف الله صمدیان به عنوان نخستین فیلم اکران نوروزی گروه «هنر وتجربه» معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» ساخته سیف الله صمدیان به عنوان نخستین فیلم اکران نوروزی «هنر و تجربه» در ایام نوروز در سینماهای این گروه اکران می شود.

فیلم های دیگر اکران نوروزی «هنر و تحربه» به زودی اعلام می شود.

«۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» که در نامش اشاره به ۷۶ سال و ۱۵ روز زندگی زنده یاد عباس کیارستمی دارد، فیلمی‌ است که سیف‌الله صمدیان درباره دوست و همکارش عباس کیارستمی ساخته است. این فیلم تاکنون در جشنواره های متعددی از جمله ونیز، پوسان به نمایش درآمده است.

سیف‌الله صمدیان در فیلم‌های «آ ب ث آفریقا»، «جاده‌ها» و «پنج»، به‌عنوان تصویربردار با عباس کیارستمی همکاری داشته است.

کد مطلب 3922831

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