«۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» نوروز اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» ساخته سیف الله صمدیان به عنوان نخستین فیلم اکران نوروزی «هنر و تجربه» در ایام نوروز در سینماهای این گروه اکران می شود.

فیلم های دیگر اکران نوروزی «هنر و تحربه» به زودی اعلام می شود.

«۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» که در نامش اشاره به ۷۶ سال و ۱۵ روز زندگی زنده یاد عباس کیارستمی دارد، فیلمی‌ است که سیف‌الله صمدیان درباره دوست و همکارش عباس کیارستمی ساخته است. این فیلم تاکنون در جشنواره های متعددی از جمله ونیز، پوسان به نمایش درآمده است.

سیف‌الله صمدیان در فیلم‌های «آ ب ث آفریقا»، «جاده‌ها» و «پنج»، به‌عنوان تصویربردار با عباس کیارستمی همکاری داشته است.