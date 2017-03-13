مفاسد اقتصادی به اعتماد مردم آسیب زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان رییس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب صبح امروز در نخستین نشست هماهنگی ستادهای استانی و اقشاری این جبهه اظهار داشت: ناتوانی دولت در حل مشکلات مردم، گسترش اشرافی گری در بخشی از این نظام و مسئولین، حقوق های نجومی و مفاسد اقتصادی، به اعتماد مردم نسبت به نظام آسیب وارد کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف جبهه مردمی بازسازی این اعتماد آسیب دیده است افزود: یک نظام یا یک جبهه زمانی می تواند اعتماد مردم را جلب کند که کم هزینه با بهره وری بالا باشد.

رحیمیان در ادامه با اشاره به موضوع اعتماد به دشمن گفت: اعتماد به دشمن غیرمنطقی ترین کاری است که انسان می تواند انجام دهد؛ آن هم دشمنی که به فرموده امام شیطان بزرگ است.

رییس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در همین باره تصریح کرد: یکی از شاخص های درستی یک حرکت، غضب دشمنان نسبت به آن حرکت است. دشمنان هر جایی که تبسم و تایید کردند، دقیقا همان جا متحمل فریب و خسران شده ایم.