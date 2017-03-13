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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۹

افتتاح هرگونه حساب جهت دریافت سود سهام عدالت تخلف است

افتتاح هرگونه حساب جهت دریافت سود سهام عدالت تخلف است

شیراز _ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت فارس گفت: افتتاح هرگونه حساب جهت دریافت سود سهام عدالت غیر قانونی و تخلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین انصاری ظهر دوشنبه در نشست خبری آخرین وضعیت سهام عدالت در استان فارس، تاکید کرد: افتتاح هرگونه حساب در بانک ها جهت دریافت سود سهام عدالت غیر قانونی و تخلف است.

وی ادامه داد: هیچ گونه ثبت نام سهام عدالت نیز در کافی نت ها انجام نخواهد شد و برچسب های موجود در برخی ویترین های کافی نت ها در خصوص نام نویسی سهام عدالت نیز تخلف است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت فارس تاکید کرد: تمامی مردم می توانند با استفاده از اینترنت گوشی های همراه خود وارد سایت سهام عدالت شوند و از وضعیت خود اطلاع پیدا کنند.

انصاری ادامه داد: افرادیکه برگه سهام عدالت برای آنها صادر شده و به هردلیلی تا پایان اسفند ۸۴ به شرکت تعاونی ها مراجعه نکرده اند مشمول نخواهند شد.

وی تاکید کرد: پایان شهریور ۹۶ آخرین فرصت برای پرداخت بدهی های مربوط به سهام عدالت است.

کد مطلب 3931345

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