به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری اسپوتنیک، «آندری لوگانسکی» تصریح کرد: تمام هزینه کالاهایی که در قالب این برنامه به ایران تحویل داده می شود می تواند در حال حاضر سالانه ۴۵ میلیارد دلار باشد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این برنامه، قید شده که ۵۰ درصد پرداخت بصورت نقدی و ۵۰ درصد پرداخت در قالب دریافت نفت ایران به ازای مبادله کالا است.

وی خاطر نشان کرد که ۵۰ درصد از اقلامی که از روسیه به ایران تحویل داده می شود مربوط به کامیون های سنگین و ملزومات راه آهن، اتوبوس و نیز در حوزه صنعت هوایی یعنی تجهیز فرودگاه های کوچک و هواپیماهای آن است.

در همین حال «الکساندر نواک» چندی پیش اعلام کرد که میزان تحویل نفت از ایران تحت قرار داد «نفت در برابر کالا» به ۵ میلیون تن در سال خواهد رسید.