بی مهری میراث فرهنگی نسبت به پل باستانی دزفول پایان یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله آصفی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد نوروزی شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: افزایش سیاه چادرهای عرضه کالا و صنایع دستی دزفول در ایام نوروز باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: اینکه عده ای از لفظ سیاه چادر تعبیرات قومیتی برداشت می کنند اصلا پسندیده و صحیح نیست بنابراین کسانی که با این لفظ مشکل دارند می توانند از چادرها و غرفه هایی با رنگ سفید همانند چادرهای هلال احمر استفاده کنند.

فرماندار ویژه دزفول به فروش ده ها میلیون تومانی صنعتگران دزفولی از طریق برپایی سیاه چادر در ورودی های شهر از جمله چهارراه آوج اشاره کرد و گفت: امسال باید علاوه بر ورودی های شهر در بخش های سردشت و شهیون نیز که سیل عظیم جمعیت مسافران به آنجا سرازیر می شود سیاه چادرهای متعددی برپا شود.

آصفی عنوان کرد: کسب درآمد از طریق این سیاه چادرها در واقع همان اقتصاد مقاومتی به صورت خرد است چرا که مردم دزفول با پشتکار و همت خود اقدام به برپایی این سیاه چادرها و کسب درآمد می کنند که اشتغالزایی موقت بسیار ارزشمندی است.

وی با بیان اینکه عالی ترین و باکیفیت ترین کپوی کشور در روستاهای دزفول و توسط بانوان روستایی این شهرستان تولید می شود، افزود: بسیاری از روستاییان دزفول از طریق فروش این کپوها امرار معاش می کنند و خوشبختانه با پیگیری و بازدیدهایی که به عمل آورده ایم مشخص شد که فروش محصولات کپو و ارسال آنها به نقاط مختلف کشور توسط همین تولیدکنندگان روستایی در وضعیت بسیار خوبی است.

فرماندار ویژه شهرستان دزفول تصریح کرد: میراث فرهنگی شهرستان باید نسبت به برپایی غرفه های مخصوص عرضه و فروش کپوی دزفول در ورودی های شهر اقدام کند و پس از برپایی این غرفه ها تبلیغات خوبی را نیز برای معرفی آنها انجام دهد.

آصفی با اشاره به سرمایه گذاری ۲۳ هزار میلیارد تومانی در دزفول و در قالب پروژه های بزرگ افزود: برای انجام اقدامات بزرگ قطعا موانع بزرگی نیز وجود دارد اما برای انجام اقدامات نظیر همین سیاه چادر ها و غرفه ها نباید مانع تراشی کرد بنابراین باید هر چه زودتر نسبت به رفع مشکلات و موانع محل های استقرار این سیاه چادرها در ورودی های شهر اقدامات لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه در نوروز ۹۵ جمعیت چند هزار نفری از سیاه چادرهای موجود در چهارراه آوج استقبال کردند، گفت: شهرداری های شهرهای اقماری، پلیس راه و اداره راه نیز باید برای رفع موانع و مشکلات ترافیکی این سیاه چادرها همکاری کنند تا در نوروز ۹۶ بتوانیم افزایش چند برابری این سیاه چادر ها را به ویژه در چهارراه آوج داشته باشیم.

فرماندار ویژه دزفول همچنین خواستار برپایی سیاه چادرهای عرضه صنایع دستی در شمس آباد و روستای شوی و اطراف آبشار شوی شد و عنوان کرد: باید با بسیج امکانات در ایجاد این اشتغالزایی ها و اقتصاد مقاومتی کوچک سهیم باشیم.

آصفی در ادامه با انتقاد از میراث فرهنگی دزفول به دلیل عدم اجازه بازسازی پل باستانی و کم توجهی به این اثر اظهار کرد: پل باستانی دزفول شناسنامه خوزستان و این شهرستان است و این همه بی مهری نسبت به این جاذبه ارزشمند به دور از انصاف است در حالی که اگر این پل در کشور دیگری قرار داشت درآمدهای میلیاردی از آن به دست می آوردند.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی دزفول باید تکلیف پل تاریخی و ۱۸۰۰ ساله دزفول را هرچه زودتر مشخص کند، تصریح کرد: نباید پروژه های احداث جان پناه و بهسازی های پل باستانی هر بار به دلایل واهی با حکم از سوی میراث فرهنگی متوقف شود ضمن اینکه ما در فرمانداری نیز در خصوص مدیریت این پل ارزشمند تاریخی از تلاشی دریغ نخواهیم کرد چرا که این اثر ملی یادگار اعصار تاریخی این دیار کهن است.