کشف صدهزار قلم مواد محترقه خطرناک در پردیس/برخورد با هنجارشکنان

غلامرضا حسنوند فرمانده انتظامی شهرستان پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در استان تهران در خصوص تمهیدات این فرماندهی در چهارشنبه آخر سال، اظهار داشت: برای پرسنل این فرماندهی به منظور پوشش تمام نواحی شهرستان پردیس در ایام چهارشنبه آخر سال برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده ایم.

وی گفت: برای اینکه در این حوزه آسیب‌ و تلفات جانی برای شهرندان رخ ندهد از صد در صد نیروهای خود استفاده و با آماده‌باش کامل به استقبال این روز خواهیم رفت.

حسنوند افزود: این فرماندهی با شناسایی و پوشش نقاط آلوده و حادثه‌خیز شهرستان درصدد کاهش حوادث برآمده است.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آتش‌نشانی، اورژانس و هلال احمر انجام شده و از ظهر سه‌شنبه تمهیدات لازم برای عدم بروز مشکل انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: طی تعامل با فرمانده سپاه شهرستان پردیس از نیروهای این فرماندهی نیز برای تقویت پوشش شهرستان استفاده خواهیم کرد تا این شب را به نحوی مدیریت کنیم تا هیچگونه آسیب و تلفاتی متوجه شهروندان خوبمان نشود.

حسنوند ضمن توصیه به مردم، اظهار کرد: ما مخالف جشن و برگزاری مراسم سنتی نیستیم اما شهروندان با نظارت کامل بر فرزندانشان می توانند از خطرات این روز دور باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با اشاره به کمپین مخالفت برگزاری چهارشنبه سوری خطرناک، گفت: پس از حادثه دردناک ساختمان پلاسکو این کمپین تشکیل و بسیاری از هموطنانمان برای حمایت از آتش‌نشانان به آن پیوستند تا چهارشنبه‌سوری آرام و ‌بی‌خطری را داشته باشیم.

وی افزود: امیدواریم شهروندان ما نیز از این حرکت پیروی کنند تا یاد شهدای آتش‌نشان را گرامی بداریم و همچنین با مدیریت این روز جلوی اتفاقات ناخوشایند احتمالی که ممکن است برای نسل جوان و همشریانمان رخ دهد را بگیریم.

حسنوند ادامه داد: تا به امروز حدود صد هزار قطعه مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک کشف شده است و این روند ادامه خواهد داشت، اما در خصوص شناسایی و کشف این مواد محترقه بیشترین همکاری و پشتوانه ما شهروندان شهرستان پردیس هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس اضافه کرد: در مدارس شهرستان، مدیران، معلمین، انجمن اولیا و مربیان با همکاری که با این فرماندهی دارند تلاش می کنند با مدیریت و آموزش به نسل جوانمان جلوی آسیب‌های احتمالی را بگیرند.

وی در خصوص برخورد با هنجارشکنان، افرادی که به تجهیزات دولتی آسیب میزنند و مخل آسایش شهروندان هستند، اظهار کرد: هماهنگی‌هایی با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس برای متخلفان و هنجارشکنان انجام و خط قرمزهای‌ ما مشخص شده است و به طور حتم عبور از این خطوط با برخورد قضایی و قانونی همراه خواهد بود.

حسنوند گفت: مطمئنا همشهریان فهیم و انقلابی شهرستان پردیس به این خطوط قرمز نزدیک نمی شوند و جشنی متعادل و متعارف را برگزار خواهند کرد و به تجهیزات دولتی آسیبی وارد نخواهند کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس در خصوص توصیه خود به شهروندانی که قصد آغاز مسافرت دارند، اظهار داشت: شهروندان قبل از آغاز مسافرت منازل خود را به افراد مطمئن، اقوام و همسایه‌ها بسپارند.

وی افزود: به مجتمع‌های مسکونی تاکید کردیم سرایدار داشته باشند و در صورتی‌ که سرایدارشان نیز درخواست مرخصی داشت افرادی را با استعلام از این فرماندهی جایگزین سرایداران کنند.

حسنوند ادامه داد: نصب دوربین‌های مداربسته در مجتمع‌های مسکونی، نصب قفل‌های استاندارد و ‌مطمئن و استفاده از نکات ایمنی می تواند نقش بسزایی در کاهش جرائم داشته باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس اضافه کرد: با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس در بحث کنترل مجرمین سابقه‌دار هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا به نحوی عمل کنیم که کمترین جرم و سرقت را در سطح شهرستان و همچنین نوروزی همراه با امنیت و آرامش را برای شهروندان به ارمغان بیاوریم.