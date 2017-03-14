ارسال چهار پیام تسلیت به مناسبت درگذشت علی معلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در متنی درگذشت زنده یاد علی معلم را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است:

«در فراق علی معلم عزیز

مرگ را دانم ولی تاکوی دوست

راه اگر نزدیکتر داری بگو

هنوز ازغم فراق یاران سفر کرده، جمشید ارجمند و محسن سیف، بیرون نیامده بودیم که تلخکامی مان با مرگ نابه هنگام دوست وهمکارمان علی معلم کامل شد. سخت است باورکردن فقدان عزیزی که ریشه و دیدگاه داشت و پای عقایدش می ایستاد و سنگ اصول و اخلاقیات را به سینه می زد و دلسوز فرهنگ و سینمای سرزمینش بود.

امید که خانواده گرامی او واهالی فرهنگ و هنر، شناسنامه علی معلم در «دنیای تصویر» و «جشن حافظ» را همچنان حفظ کنند.

یادش گرامی وراهش پر رهرو

۲۴ اسفند ۹۵

شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران»

پیام تسلیت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس

همچنین پیام تسلیت انجمن «سینمای انقلاب و دفاع مقدس» به مناسبت درگذشت علی معلم در ذیل آمده است:

«خاموش شدن ناگهانی مَرد فعال سینمای ایران، همگان را شوکه و مبهوت کرد. در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ و در لحظاتی که همگان در تکاپو برای استقبال از بهار طبیعت هستند، علی معلم گویی مسیر دیگری را در پیش گرفت. او به دیدار معبود شتافت و جامعه فرهنگی و هنری ایران را داغدار کرد. او در این روزهای واپسین سال رفت تا دوستدارانش بهار را بدون حضورش تجربه کنند.

علی معلم از خانواده ای ادیب، فرهیخته و جلیل القدر بود. مَردی متشخص و صریح، عنصری توانمند در عرصه رسانه، تهیه کننده ای با دانش و نویسنده و منتقدی آگاه و صادق. او وامدار کسی نبود و شاید این ویژه ترین ویژگی معلم بود.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

برای او در جایگاه ابدی آرامشی عمیق از خداوند مسئلت می نماییم و این ضایعه را به جامعه فرهنگی و هنری کشور و بویژه خانواده محترم معلم تسلیت می گوییم.»

علی معلم، مدیر مسئول و سردبیر نشریه دنیای تصویر، بنیان‌گذار جشن سینمایی تلویزیونی حافظ، مدرس، مجری و برنامه‌ساز و تهیه‌کننده‌ سینما عصر دوشنبه ۲۳ اسفند و در سن ۵۴ سالگی، در پی حملۀ قلبی دار فانی را وداع گفت.

پیام تسلیت جشنواره پروین به خاطر درگذشت علی معلم

جشنواره فیلم «پروین» نیز در پیامی درگذشت علی معلم را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است:

«او «چراغ راه» سینمای ما بود

خبر دردناک و تکان دهنده ای بود. شنیدن کوچ مردی که لبریز از انرژی، انگیزه، نشاط و شادابی بود. مردی که همواره، با همه وجود و تمام قد برای حمایت از هویت سینما و رشد آن ایستاد؛ و در این مسیر، برغم جسارت بی نظیر و هوش وصف ناپذیرش با همه مهربان بود. خون گرم، پرانرژی و با دانش.

برای بنده که در طول سال های فعالیتم در عرصه سینما بسان شاگردی از این معلم بزرگ تجربه ها آموخته ام و در راستای رشد و بالندگی جشنواره فیلم پروین دلسوزانه و با خلوص و صفا کنارمان بود و راهنمایی مان می کرد باور فقدان این عزیز بسیار سخت و دردناک است.

آینده نگری، شجاعت، جسارت، هوش سرشار، دانش وسیع و قلب بزرگ و مهربان علی معلم از او نمونه ای کم نظیر ساخت و به حق، می توان گفت که سینمای ایران در سال ۹۵ اگر در حوزه خلق آثار «کیارستمی بزرگ» را از دست داد در حوزه تحلیل، پژوهش و تبیین مفاهیم بزرگمردی را از دست داد که «چراغ راه» بود. کمتر سراغ داریم شخصیت هایی را که هم، لبریز از تجربه و دانش باشند و هم، برخوردار از قدرت سخنوری و تحلیل های جریان ساز و در کنار همه این ها، مهربان و دارای قلب و روحی بزرگ. علی معلم یک نمونه نادر از آن در میان نسل ما بود. حیف که سینمای ایران این مرد بزرگ را از دست داد و صد حیف که جشنواره فیلم پروین یکی از بهترین حامیان دلسوزش را دیگر در کنار خودش ندارد.»

مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری درگذشت علی معلم را تسلیت گفت

مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری در پیامی درگذشت ناگهانی علی معلم منتقد و نویسنده سینما را تسلیت گفت. در پیام سید مصطفی ابطحی آمده است:

«فقدان ناگهانی علی معلم عزیز دردی علیم است برای اهالی سینما، رسانه و منتقدان. علی معلم به حق کارشناسی کاردان در عرصه سینما و فرهنگ و هنر بود و نگاشته های آن مرحوم، اندیشه و نگاه وی را برای همیشه مانا خواهد کرد.

اینجانب با تسلیت این درد ناگهانی به خانواده معلم و اهالی سینما و رسانه از خداوند منان علو درجات را از درگاه حق برای آن بزرگوار خواستارم.»