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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۳۸

پیام تسلیت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد برای درگذشت علی معلم

پیام تسلیت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد برای درگذشت علی معلم

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی درگذشت علی معلم، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه دنیای تصویر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیام حسین انتظامی آمده است؛

«و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام

خبر درگذشت ناگهانی علی معلم، از زمره پیشکسوتان عرصه رسانه و سینما، موجب تاسف شد. زنده یاد معلم که از چهره‌های مؤلف و مؤثر در هر دو عرصه مذکور بود، در طول سال‌های فعالیت خود، آثار ارزشمندی در جامعه فرهنگ بر جای گذاشت که ماهنامه دنیای تصویر، از شاخص ترین و ماندگارترین فعالیت‌های او محسوب می‌شود. از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای همسر محترم، خانواده و همکاران و دوستان او صبر و اجر مسالت دارم.»

کد مطلب 3931917

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