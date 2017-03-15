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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

رئیس مرکز بهداشت دزفول خبر داد:

اتخاذ تمهیدات بهداشتی استقبال از مهمانان نوروزی وراهیان نور دزفول

اتخاذ تمهیدات بهداشتی استقبال از مهمانان نوروزی وراهیان نور دزفول

دزفول - رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: تمهیدات بهداشتی لازم برای استقبال از میهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور توسط این مرکز در دزفول اتخاذ شده است.

رضا پورآئین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازرسان مرکز بهداشت دزفول در قالب طرح سلامت نوروزی به صورت شبانه روزی از مراکز تهیه و توزیع غذا در سطح شهرستان بازرسی به عمل می آورند.

وی افزود: در این بازرسی ها که طی ۲۰ روز گذشته صورت گرفته هزار و ۲۹۹ کیلوگرم انواع مواد غذایی غیرقابل مصرف کشف و معدوم شد.

 رئیس مرکز بهداشت دزفول بیان کرد: در این مدت ۸۸ مورد نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک صورت گرفت و ۵۸ کارت تندرستی صادر شد و ۹ مرکز توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی تعطیل شدند.

پورآئین گفت: همچنین دو هزار و ۸۹۷ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و هزار و ۳۲ مورد بازدید از اماکن عمومی صورت گرفت که به ۱۵ واحد اخطار کتبی داده شد و به ۲۴ مورد شکایت مردمی رسیدگی شد .

وی با اشاره به انجام دو هزار و ۸۶۵ مورد کلرسنجی آب در ۲۰ روز گذشته عنوان کرد: ۲۲۱ مورد نمونه برداری باکتریولوژیکی آب انجام شده است .

رئیس مرکز بهداشت دزفول با بیان اینکه در آستانه نوروز تمهیدات بهداشتی لازم برای استقبال از میهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور اتخاذ شده، ادامه داد: نظارت بهداشتی بر پایانه های مسافربری نیز در حال انجام است.

پورآئین همچنین نظارت بهداشتی بر جایگاه های سوخت، نظارت بر کمپ های نوروزی، ساماندهی دست فروشان مواد غذایی حساس، نظارت بر بهداشت بازار قدیم و اماکن متبرکه را از دیگر اقدامات در دست اجرای مرکز بهداشت در آستانه نوروز عنوان کرد.

کد مطلب 3933091

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