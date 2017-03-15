تجهیز جاده های هشترود به علایم راهنمایی و رانندگی در ایام نوروز

علیرضا اوشال در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: برای افزایش کنترل ترافیک در راه های ارتباطی شهرستان هشترود در ایام سفرهای نوروزی بنرهای حاوی علایم خوش آمدگویی، هشداردهنده و اطلاعاتی توسط اکیپ راهداری نصب شد و امیدواریم این اقدام علاوه بر هشدار و اطلاع رسانی موجب ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات جاده ای نیز ‌شود.

وی ادامه داد: هم اکنون ترافیک روانی در راه‌های ارتباطی این شهرستان برقرار است و از هموطنان و مسافران عزیز تقاضا می شود با رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد کنند تا شاهد حوادث ناگوار در طول سفرهای نوروزی در راه های ارتباطی شهرستان هشترود نباشیم.

اوشال تصریح کرد: تامین و ارتقای ایمنی در راه‌ها از جمله وظایف این اداره بوده و به همین منظور اقدامات مستمری در راه های ارتباطی شهرستان از جمله نصب انواع علائم، پاکسازی و زیبا سازی حریم راه ها و اجرای خط‌ کشی، نصب گاردریل، شستشوی تابلوها و لکه گیری آسفالت انجام شده است که تمام این اقدامات به نوبه خود نقشی اساسی در تامین و افزایش ایمنی ترافیک جاده‌ها ایفا می‌کند.

رییس اداره و شهر سازی هشترود از رانندگان خواست ضمن توجه کامل به پیام‌های موجود در بنرهای ثبت شده و همکاری با اکیپ راهداری شهرستان در رعایت نمودن مقررات ایمنی برای پیشگیری از حوادث احتمالی همکاری کنند.