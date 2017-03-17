به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین دوره رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی با حضور ۸ تیم برتر جهان از صبح دیروز در سالن کوثر شهر آبادان آغاز شده و عصر امروز با مشخص شدن تیم های برتر به پایان می رسد.
صبح امروز و در دور سوم رقابت های مقدماتی تیم های روسیه و آذربایجان به مصاف تیم های آلمان و اوکراین رفتند که با پیروزی بر این تیمها و با توجه به سه پیروزی در دور مقدماتی راهی دیدار فینال شدند.
نتایج این رقابتها به شرح زیر است:
روسیه ۷- آلمان یک
* ۵۹ کیلوگرم: استفان ماریانیان، ۳- کریستوفر کرامر یک
* ۶۶ کیلوگرم: الکسی کیانیکین، ۵- اریک ویس یک
* ۷۱ کیلوگرم: یوری دنیس اف ۴ - ماکسیمیلیان شوابه صفر
* ۷۵ کیلوگرم: چنگیز لابازانوف، ۶- فلوریان نیومایر یک
* ۸۰ کیلوگرم: ادلان آکیف، ۱۰- پاسکال ایزل ۴
* ۸۵ کیلوگرم: یوگنی سالیف، ۲- رامسین عزیزسیر، یک
* ۹۸ کیلوگرم: ماکسیم صفریان یک- پیتر اوهلر، یک
* ۱۳۰ کیلوگرم: سرگئی سیمینوف، ۴ - کریستین یوهن صفر
آذربایجان ۵- اوکراین ۳
* ۵۹ کیلوگرم: طالح ممدوف، ۹ – ژورا آبوویان یک
* ۶۶ کیلوگرم: کامران ممدوف ۲- پرویز نصیب اف، (برنده) ۲
* ۷۱ کیلوگرم: رسول چونایف، ۷- روسلان اسرافیلوف صفر
* ۷۵ کیلوگرم: الوین مورسالیف، ۱۱- آرتم ماتیاش یک
* ۸۰ کیلوگرم: رفیق حسین اف یک- دمیترو پیشکوف، ۳
* ۸۵ کیلوگرم: اسلام عباس اف ۳- یوری شکریوبا یک
* ۹۸ کیلوگرم: اورخان نورایف، (برنده) یک- ولادمیر واسیلیف یک
* ۱۳۰ کیلوگرم: اویان نظریانی یک – میکولا کوچمی ۲
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