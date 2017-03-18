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۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۸

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین:

طرح ملی مسیر سبز در استان قزوین با جدیت تمام اجرا می شود

طرح ملی مسیر سبز در استان قزوین با جدیت تمام اجرا می شود

قزوین- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: با آغاز سال جدید طرح ملی مسیر سبز در استان قزوین با جدیت تمام اجرا می شود.

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ملی مسیر سبز – ساحل پاک استان قزوین در کنار ۵ استان دیگر با جدیت با برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه های مرتبط و مجتمع های خدماتی، رفاهی بین راهی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: در مسیر اتوبان تهران – رشت با نصب بنر در ورودی مراکز خدماتی – رفاهی و محل های مخصوص نصب بنر، پایش مراکز معانیه فنی در شهرهای آبیک، البرز و قزوین، اختصاص جایگاه مناسب در مبادی ورودی مراکز پرداخت عوارض جهت آموزش، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی با حضور کارشناسان حفاظت محیط زیست استان قزوین در حال اجرا است.

کد مطلب 3935062

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