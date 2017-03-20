گزارش جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)در مرکز اسلامی هامبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مرکز اسلامی هامبورگ، همزمان با سالروز طلوع سبز منتهای فضیلت و پاکی و بهار گلزار نبوی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم جشنی در روز شنبه ۱۸ مارس ۲۰۱۷ با حضور مسلمانان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت از ملّیت­­های مختلف در مرکز اسلامی هامبورگ برگزار شد.

جشن میلاد کوثر نبوی شامل برنامه های تلاوت قرآن توسط استاد عادلی، دکلمه خوانی و توصیف کمالات والای بانوی دو عالم، اجرای گروه تواشیح نور، مولودی خوانی، مسابقه و سخنرانی آیت الله رمضانی بود.

در این مراسم آیت الله رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و نیز روز مادر به تبیین نام های شریف حضرت زهرا(س) پرداختند و نقش بانوان را در تربیت نسل بشر ممتاز دانسته و افزود: وظیفه مادری در درون و بیرون خانه، به عنوان الگوی وزین از حضرت زهرا (س) راهکارهای اساسی را برای مردم در پی خواهد داشت. حضرت زهرا(س) معجزه خداوند و معجزه تربیتی پیامبر(ص) در اوج جفای به زنان است.

وی درخصوص آیات مطابق با شخصیت حضرت زهرا(س) اظهار داشت: در قرآن سیصد آیه در رابطه با شأن حضرت زهرا (س) است. آیات سوره های مباهله، انسان، کوثر، تطهیر و بسیاری دیگر از آیات قرآن اشاره به ایشان دارد. حضرت زهرا(س) حیات طیبه است.

رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه به نقل از علامه امینی، حضرت انسیه حورا را صاحب ولایت دانسته و افزود: حضرت زهرا(س) صاحب ولایت است و از بندگان خاص خداوند است. این که امام معصوم سند کلام را بیان حضرت زهرا(س) نقل می کند بسیار نکته قابل توجه و مهمی است. حضرت امام عصر(ع) می فرماید فاطمه زهرا(س) اسوه من است. حضرت ولی عصر(عج) در بیداری جامعه نقش بسزایی داشته و این را از حضرت مادر به یادگار گرفته اند.

دغدغه های حضرت زهرا (س) که در کتابهای مختلف جمع آوری گردیده در چند مورد خلاصه میشود، حضرت هم نقش تعلیم داشته و هم نفش تربیتی برای خود، خانواده و جامعه. حضرت سه مورد را در دنیا محبوب خود دانسته؛ اول قرآن شریف دوم نگاه کردن به وجه رسول خدا(ص) و سوم انفاق در راه خدا.

امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ با اشاره به روایتی از حضرت زهرا(س) افزود: از حضرت نقل است هر کسی خالصانه ترین عبادت خود را برای خداوند قرار دهد خداوند بهترین مصلحت ها را برای او ارزانی خواهد داشت.

از نکات قابل توجه مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) رونمایی از انیمیشن مسجد امام علی (ع) بود. آقای آل بتول معاون آکادمی مرکز اسلامی هامبورگ درخصوص این انیمیشن گفت: از توفیقات مرکز اسلامی هامبورگ به رسمیت شناختن دین اسلام در ایالت هامبورگ است. این انیمیشن که جایگاه بسزایی در این امر داشته است، داستان راه یافتن کودکی به مسجد امام علی (ع) است که بیان مفهومی خوبی را در برداشته است. قرار است این اثر برای مشتاقان و علاقه مندانی که روزانه به مسجد مراجعه می کنند به نمایش درآید.

در پایان مراسم به برندگان مسابقه و نیز سه نفر از بانوان هم نام با نامهای حضرت زهرا(س) هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.