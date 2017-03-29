خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: یکسال پیش‌تر و در پنجمین جشنواره بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای تهران بود که شرکت جوان «آنو رسانه هنر» توانست با بازی «خاله قزی» غزال‌های زرین جشنواره را درو کند و به ‌عنوان یکی از موفق‌ترین بازی‌های رایانه‌ای ایرانی برای رایانه‌های شخصی شناخته شود. این بازی نه فقط در محافل تخصصی و جشنواره که بعدها در بازار هم توانست مورد توجه گیمرها قرار بگیرد و اسم و رسمی در میان بازی‌بازها پیدا کند!

تیم تولید این بازی اما از ابتدا طرحی بلندمدت برای پروبال دادن به کاراکتر جذاب «خاله قزی» در بازار صنایع فرهنگی در سر داشتند و بر مبنای همین ایده هم یکسال بعد نسخه مبایلی‌ای از این بازی با عنوان «خاله قزی دونده» را به جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران عرضه کردند.

بازی «خاله قزی دونده» همانطور که از عنوانش مشخص است بازی‌ای در سبک دونده با عناصری از گونه سکوبازی است که به خصوص بر روی تلفن همراه می‌توان آنرا نمونه‌ای ایرانی برای رقابت با نسخه‌های خارجی و فراگیر همچون temple run دانست.

نسخه مختص پلتفرم پی‌سی بازی «خاله قزی» داستان روستایی را روایت می‌کرد که روزی تمام بچه‌های آن توسط نیرویی شر ناپدید می‌شوند. حال بازیکن در نقش خاله‌ قزی ۱۱۹ ساله برای یافتن آن‌ها پا به سفری طولانی و پرخطر می‌گذارد که در آن با حوادث و اتفاقات عجیبی روبه ‌رو می‌شود.

همین کارکتر در نسخه موبایلی مسیری مستقیم را به سمت هدفی می‌دود و گیمر می‌بایست مانند نسخه‌های مشابه برای او امتیاز شکار کرده و یا همچون قارچ‌های ماریو با پریدن بر سر دشمنان، آنان را از سر راه خود حذف کند.

سبک بازی خاله قزی، پلتفرمر (سکوبازی) است و بازیکن علاوه بر رد کردن موانع باید با دشمنان متنوعی در مسیر خود مبارزه کند و از موانع و تله‌های سر راه جان سالم به در ببرد. همچنین بازی تشکیل شده است از مراحلی متنوع هم از لحاظ گیم پلی و هم از لحاظ گرافیک.

گرافیک هنری این بازی با طراحی کمیک و رنگ‌آمیزی شاد یکی از برگ برنده‌های آن در جذب مخاطب است که از این منظر توانایی بالایی برای سرگرم کردن مخاطبان خردسال و بزرگسال را دارد.