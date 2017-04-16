«شناخت گرافیک و کاربرد آن» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شناخت گرافیک و کاربرد آن» نوشته ناهید دهقان به تازگی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

نویسنده این کتاب را به استاد خود، حسن اسماعیلی تقدیم کرده و هدفش از نگارش این اثر، استفاده دانشجویان و دانش آموختگان رشته گرافیک بوده است. دهقان معتقد است گرچه تا به حال، کتاب‌هایی درباره آشنایی با هنر گرافیک نوشته و منتشر شده اند، اما تعدادی از آن‌ها به تاریخ هنر پرداخته، و برخی دیگر هم گرچه با موضوع اصلی ارتباط دارند کمتر به شکل کاربردی نوشته شده اند. مطالب اصلی کتاب هم از این جا آغاز می‌شود که گرافیک از مصدر یونانی Graphein به معنی ارتباط تصویری، نوشتن، ترسیم و نگارش گرفته شده است.

این کتاب ۱۲۳ تصویر دارد که برخی از آن‌ها به صورت رنگی چاپ شده اند و مخاطب می‌تواند فهرست آن‌ها را ابتدای کتاب مشاهده کند. بروشور رومیزی، بروشور چهار لتی، خط معلی، خط دیوانی، پاکت نامه، استند لایت باکس، استند فلکه ای، خط کوفی تزیینی، تصاویر سوپرباس و ... برخی از تصاویری هستند که در این کتاب چاپ شده اند.

کتاب پیش رو همچنین ۵ جدول دارد که در آن‌ها، روش‌های چاپی براساس فرم چاپ و نحوه انتقال مرکب، ابعاد مختلف کتاب و طول سطر و فرم چاپی مناسب، نام ماه‌ها در زبان فارسی و اوستایی و پهلوی و معنای آن، شماره روز و نام روزهای ماه و معنای آن، نام و معنی ماه‌های تقویم هجری شمسی برجی درج شده است.

انواع روش‌های چاپ، مجله، پوستر، آرم، اوراق اداری، تصویرسازی، تقویم و سررسید، لیبل، گرافیک محیطی و خط و خوشنویسی و ... از بخش‌های اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

در انگلستان کارت‌های ویزیت به عنوان کارت‌های بازرگانی معرفی و شناخته می‌شدند. این کارت‌ها نسبت به کارت‌های تجاری (Bussinesscard) مقدم تر بودند. کارت‌های بازرگانی بسیار مورد استفاده تاجران و بازرگانان بودند. این کارت‌ها به صورت راهنما بوده و نقشه نیز بر آن چاپ می‌شد تا بازرگانان را علاوه بر معرفی به سمت فروشگاه‌ها هدایت نماید. بعدها با افزایش حرفه‌ها و شغل‌های متنوع نیاز به تولید این کارت‌ها بیشتر شد و در نهایت چاپ کارت‌ها به صورت رنگی جهت تبلیغات و تجارت انجام شد. عناصر بصری تشکیل دهنده کارت ویزیت شامل نام شخص یا موسسه، سوتیتری در مورد فعالیت شخص یا موسسه در صورت نیاز، تلفن، فکس، ایمیل، وب سایت در صورت داشتن و آرم موسسه نیز می‌تواند در آن قرار بگیرد. استفاده از عکس در کارت ویزیت غیر حرفه‌ای است. از آن جا که هدف از ارائه کارت ویزیت، معرفی و دادن راه‌های تماس به مخاطب است، بهتر است این عناصر در کارت، به سادگی و سهولت در دسترس باشد.

این کتاب با ۲۴۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۸۰ هزار ریال منتشر شده است.