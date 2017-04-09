سرمایه گذاری ۴۹۸۱ میلیارد ریالی دولت برای زیرساخت گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه های استان گلستان اظهار کرد: طبق آماری که امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی استان مطرح شد، بیش از ۵۰ هزار شغل در استان به وجود آمده که کار بزرگی بوده و جزو توفیقات استان گلستان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به محصولات کشاورزی که در استان تولید می‌شود، افزود: در ارتباط با بحث گندم و خرید گندم دولت نگاه ویژه‌ای به گلستان دارد.

واعظی با بیان اینکه استان گلستان استانی نمونه در بحث وحدت و همدلی است، اظهار کرد: این وحدت و همدلی را در سفرهای متعدد شاهد بودم.

وی با بیان اینکه در گذشته بی مهری زیادی نسبت به زیر ساخت‌های ارتباطی استان شده است، اظهار کرد: طی سه سال گذشته ما برای زیر ساخت استان چهار هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده‌ایم و تصمیم داریم تا پایان عمر این دولت یک هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال دیگر برای استان گلستان سرمایه‎گذاری کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رقابتی در بحث اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود آمده و رتبه هفت استان گلستان در بین ۳۱ استان گلستان نشان دهنده وحدت و همدلی بین مردم و مدیریت خوب استان است.

واعظی تصریح کرد: گلستان در آینده در رفاه و اشتغال حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما این به این معنی نیست که برای تمام نیروهای تحصیل کرده بتوانیم فرصت اشتغال فراهم کنیم

وی با بیان اینکه گلستان استان مهاجر پذیری است، افزود: گلستان می‌تواند مهمان‌های خود را از نظر اشتغال پذیرش کند و ما از این رو بحث آی سی تی را در استان گسترش دادیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اتفاقات رخ داده در استان اتفاقات خوبی است، تصریح کرد: امروز در گلستان ۶۶۹ روستا از اینترنت پرسرعت بهره می‌برند، شبکه انتقال استان چهار و نیم برابر شده است و مشترکان اینترنت گلستان ۴.۷ برابر افزایش داشته است.

۷۳۱ روستای گلستان اینترنت دارد

وی گفت: در حال حاضر ۷۳۱ روستای گلستان دارای اینترنت هستند و تا پایان این دولت ۳۳۸ روستای دیگر گلستان هم به اینترنت متصل می‎شوند.

واعظی با بیان اینکه یک هزار و ۷۷۰ کیلومتر بین شهرهای استان گلستان فیبر نوری کشیده‌ایم، افزود:

واعظی با بیان اینکه باید با توجه به موقعیت گلستان برای صادرات محصولات تولیدی تمهیدات ویژه‎ای اندیشیده شود، افزود: در حوزه ما ۶ رشته به حوزه ICT مربوط بوده و ۱۶ درصد از رشته‌های فارغ‎التحصیلان دانشگاهی گلستان هم به این حوزه مرتبط هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بیش از ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجادشده که این امر در دنیا تنها در ۶ کشور با جمعیت بالادست یافتنی بود اما بیکاری‎های انباشته‌شده طی هشت سال گذشته در کشور مانع دیده شدن این تعداد شغل ایجادشده در خانواده‎های ایرانی است.

وی با اشاره به امضای ۱۵ تفاهم‎نامه برای ایجاد کسب‌وکار الکترونیک در گلستان گفت: قرار است علاوه بر سرمایه‎گذاری دولت و بخش‎های دیگر، ۱۸۰ میلیارد تومان از سوی ۱۵ شرکت‎ سرمایه‎گذاری شود.

واعظی تصریح کرد: ۴۳ پروژه برای ایجاد چهار هزار و ۲۰۰ شغل جدید توسط ۱۵ شرکت موردنظر در استان گلستان انجام می‎شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با طرح این سؤال که آیا مذاکره برای برجام بود و یا اینکه برجام و رفع تحریم‎ها برای دستیابی به هدف بزرگ‌تر بود، اظهار کرد: مذاکرات هسته‎ای باهدف زندگی راحت، معیشت و تأمین عزت مردم ایران در منطقه انجام شد.

واعظی گفت: امروز به هدف‎گذاری ابتدایی دست‌یافتیم و صادرات غیرنفتی بر واردات سبقت‌گرفته است.

واعظی بابیان اینکه سال ۹۶ سال بسیار خوبی در حوزه معیشت، رفاه و اشتغال خواهد بود، افزود: تا پایان دولت تمامی شهرهای گلستان به نسل سوم و چهارم تلفن همراه متصل می‎شوند، همچنین ۹۵ درصد از روستاهای بالای ۱۵ خانوار به اینترنت متصل می‎شوند.