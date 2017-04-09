مصوبه اخیر شورای صنفی نمایش مراحل قانونی را طی نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مصوبه اخیر شورای صنفی نمایش درباره عدم اکران فیلم های سرگروه و آزاد در گروه «هنر و تجربه»، امیرحسین علم الهدی مدیر گروه «هنر و تجربه» یادداشتی را منتشر کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«به نام خدا
شورای محترم صنفی نمایش خانه سینما
عرض ادب دارم خدمت دستاندرکاران آن شورا
متعجبم وقتی نوبت به دولت و تصمیمگیری درباره سیاستها و روشهای سینمای ایران میرسد باید اتاق شیشهای باشد اما نوبت به خود شما که میرسد پشت در اتاقهای بسته تصمیم میگیرید. قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را...
مصوبه اخیر آن شورا در خصوص عدم نمایش فیلمهای سرگروه و آزاد در گروه هنروتجربه مراحل قانونی را طی نکرده است. گروه هنروتجربه به تبع منتظر تشکیل شورای عالی نمایش و در نهایت نظر ریاست محترم سازمان سینمایی خواهد ماند. قطعا استحضار دارید شورای محترم صنفی نمایش مجری سیاستها است و نه تصویبکننده آنها. پس بگذارید سینما بر مدار قانون بچرخد تا سنگ روی سنگ بند شود؛ نه این که در این سینمای هزار مشکل، مشکلها را بیشتر کنیم؛ بلکه قرارمان این باشد که مشکلات کمتر شود. همانگونه که سینمای هنروتجربه با همکاری شما و ما توانست تجربه موفقی را بعد از چند دهه در اختیار سینمای ایران قرار دهد پس لطفا تجربه موفقی را خراب نکنید؛ خرابهها را آباد نمایید.»
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