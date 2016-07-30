به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین علم الهدی رییس شورای سیاستگذاری گروه «هنر و تجربه» در پاسخ به یادداشتی که امروز در سرویس سینمای ایران خبرگزاری مهر منتشر شد متنی را ارایه کرد.

در این یادداشت نسبت به اکران فیلم هایی چون «فروشنده»، «ایستاده در غبار» و «لانتوری» این سوال طرح شده بود که چرا این آثار با وجود داشتن سرگروه در سینماهای محدود «هنر و تجربه» هم اکران می شوند. علم الهدی در پاسخ خود به این پرسش این فیلم ها را به دلیل برخورداری از شاخص های سینمای «هنر و تجربه» از اهمیت برخوردار دانست و بیان کرد که بی اعتنایی به آنها موجب ضرر به سینمای «هنر و تجربه» می شود.

متن کامل این پاسخ را در زیر می خوانید: «گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حالی در سال ۹۳ فراخوان اکران آثار را منتشر کرد که از ابتدا به این نکته واقف بودیم که تفکیک صد درصدی بین سینمای اکران و «هنر و تجربه» به سختی امکانپذیر است. لذا برخی از فیلم‌های متفاوت و برتر سینمای بدنه هم که حاوی جنبه‌های هنری و تجربی هستند و به دلیلی این امکان را دارند که جایی در اکران گروه سینمایی «هنر و تجربه» پیدا کنند، می‌توانند در چارچوب این طرح به نمایش درآیند. با این تعریف سینمای اصغر فرهادی کارگردان «فروشنده»، محمدحسین مهدویان کارگردان «ایستاده در غبار» و رضا درمیشیان کارگردان «لانتوری» جزو لاینفک سینمای «هنر و تجربه» است. تجربه نمایش «ایستاده در غبار» در سینمای «هنر و تجربه» نیز باعث بوجود آمدن نوعی ارزش افزوده برای دو طرف شد.

از طرف دیگر نحوه سانس بندی سینماهای «هنر و تجربه» برای فیلم هایی از قبیل «ایستاده در غبار»، «لانتوری» و «فروشنده» در تقابل با فیلم های دیگر این گروه نیست و تمامی فیلم ها براساس قابلیت های خود در معرض نگاه مخاطبان قرار خواهد گرفت. همانطور که گفته شد، نمی توان این فیلمسازان و آثارشان را از سینمای «هنر و تجربه» منفک دانست و این اقدام با توجه به خواست مخاطبان این گروه سینمایی برای تماشای آثار فیلمسازان «هنر و تجربه» که در دیگر گروه های سینمایی اکران می شود، انجام شد. ما اعتقاد داریم که با این اقدام سیاست های سینمای «هنر و تجربه» شفاف تر می شود و اتفاقا در کنار ده ها عنوان فیلم های به نمایش درنیامده که درحال اکرانشان هستیم و برای شفافیت بیشتر تعاریف سینمای «هنر و تجربه» لاجرم باید نسبت به نمایش این سه فیلم اقدام می شد. مگر اینکه بخواهیم سینمای «هنر و تجربه» را به کمیت مخاطبان ارجاع دهیم که اطمینان دارم دیگر کسی معتقد به این تفکیک بندی نیست و نخواهد بود.

درخواست نمایش فیلم های این عزیزان نیز از هر دو طرف بوده است. همانطور که می دانیم این آثار در سرگروه های خود نهایتا در ۱۰ هفته اکران می شوند و بعد از آن امکان دسترسی مخاطب به فیلم ها فراهم نیست و در چنین شرایطی «هنر و تجربه» امکان نمایش طولی را در دسترس مخاطبان علاقمند قرار داده است و می تواند ماه ها محل رجوع تماشاگران باشد.»

علم‌الهدی در بخش دیگری از مطلب خود و در پاسخ به این موضوع که ظرفیتی که در اختیار فیلم‌های دیگر سرگروه‌های قرار می گیرد می تواند در اختیار آثار مستند و کوتاه که شانس اکران ندارند قرار گیرد، نوشت: «مخاطبان برای تماشای فیلم های کوتاه، مستند و سینمایی هم می توانند سانس های نمایش مورد نظرشان را انتخاب کنند که درصورت سرریز شدن درخواست مخاطبان سانس هایی دیگری اعلام و در صورت نیاز در کنار دیگر سانس ها قرار می گیرد.

اگرچه فیلم های کوتاه و بلند زیادی هستند که در صف اکران قرار دارند اما آن آثار هم قطعا اکران خواهند شد و باید توجه داشت که بی اعتنایی به فیلم های اکران که دارای شاخص های «هنر و تجربه» هستند به ضرر سینمای «هنر و تجربه» است. در کنار هم نمایش دادن این فیلم ها با مراعات کردن ظرفیت نمایشی مطمئنا آدرس شفاف تری به مخاطبان خواهد داد و نمی توانیم به مخاطبانمان بگوییم که حال که به این گروه سینمایی عادت کرده اید فیلم های شاخص «هنر و تجربه» را که در سینماهای دیگر و در زمان کم اکران می شود در همان سینماها ببینید.»