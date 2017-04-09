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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

رئیس شورای هیئات مذهبی بوشهر خبر داد؛

مشارکت ۲۳۰ هیئت مذهبی بوشهر در برگزاری جشن میلاد امام علی(ع)

مشارکت ۲۳۰ هیئت مذهبی بوشهر در برگزاری جشن میلاد امام علی(ع)

بوشهر - رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر از آمادگی ۲۳۰ هیئت مذهبی این شهرستان در برگزاری جشن میلاد امام علی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر فاطمی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی جشن میلاد امام علی (ع) اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور مراسم جشن و سرور میلاد امام علی (ع) در شهرستان بوشهر با حضور اقشار مختلف مردم و هیئات مذهبی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر به آمادگی ۲۳۰ هیئت مذهبی شهرستان بوشهر در برگزاری جشن میلاد امام علی (ع) اشاره کرد و افزود: این جشن‌ها با کیفیت بالایی و به صورت مردمی برگزار می‌شوند.

وی ادامه داد: دعوت از سخنرانان و مداحان اهل بیت (ع) مولودی خوانی توسط مداحان، چراغانی مساجد حسینیه و محلات توسط هیئات مذهبی و اجرای مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه هایی هستند که در این مراسم برگزار خواهند شد.

کد مطلب 3948651

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