مشارکت ۲۳۰ هیئت مذهبی بوشهر در برگزاری جشن میلاد امام علی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر فاطمی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی جشن میلاد امام علی (ع) اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور مراسم جشن و سرور میلاد امام علی (ع) در شهرستان بوشهر با حضور اقشار مختلف مردم و هیئات مذهبی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر به آمادگی ۲۳۰ هیئت مذهبی شهرستان بوشهر در برگزاری جشن میلاد امام علی (ع) اشاره کرد و افزود: این جشن‌ها با کیفیت بالایی و به صورت مردمی برگزار می‌شوند.

وی ادامه داد: دعوت از سخنرانان و مداحان اهل بیت (ع) مولودی خوانی توسط مداحان، چراغانی مساجد حسینیه و محلات توسط هیئات مذهبی و اجرای مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه هایی هستند که در این مراسم برگزار خواهند شد.