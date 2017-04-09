به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً بسیاری از سایت‌ها و روزنامه‌های اصلاح‌طلب اخباری گسترده را در فضای رسانه‌ای مبنی بر بازداشت تعدادی از ادمین‌های تلگرامی منتشر کرده‌اند. اما پشت‌پرده کانال‌های تخریب‌گر و شایعه‌پراکـَن و ادمین‌های بازداشت‌شده چه‌کسانی هستند؟ کدام دستگاه داخلی به محتوای تلگرام دسترسی دارد؟

در این خبر به پشت‌پرده این موضوع پرداخته می‌شود:‌

در هیاهو و ازدحام روزهای پایانی سال ۹۵، خبری کوتاه در فضای مجازی منتشر شد که با وجود اهمیت بالا چندان به چشم نیامد؛ ماجرا از این ‌قرار بود که در روزهای پایانی اسفند، مدیران (ادمین‌های) چند کانال تلگرامی متعلق به جریان اصلاحات و حامی دولت از جمله اصلاح‌طلبان‌نیوز، اصلاحات‌نیوز، مجمع اصلاح‌طلبان و... به‌واسطه فعالیت‌های مخرب خود توسط نهادهای نظارتی بازداشت و بازجویی شدند.

از فردای آن روز موضع‌گیری جریان حامی دولت علیه این اقدام ضابطان قضایی آغاز شد. این کانال‌ها در تخریب شخصیت‌های انقلابی، نهادهای انقلابی، توهین به مسئولان، تخریب و شایعه‌پراکنی نسبت به قوه قضائیه و... ید طولایی داشته و به‌نوعی نسخه داخلی کانال‌های ضدانقلاب و در تعامل با این کانال‌ها بودند.

اما خبر کوتاهی که در سکوت خبری منتشر شد، این بود که کانال‌های تلگرامی مورد نظر که در زمان بازداشت مدیران آن به‌همراه محتوای منتشره حذف شده بودند، در کم‌تر از ۲۴ ساعت به‌همراه محتوای قبلی، عیناً به تلگرام بازگشت؛ درحالی که مدیران آن در بازداشت بودند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که بعضی از متهمان این پرونده، به‌واسطه اطلاعاتی که از داخل کشور در اختیار آنها قرار گرفته بود، اقدام به اخاذی و دریافت حق‌السکوت از افراد حقیقی و حقوقی کرده‌اند.

سؤال این است که این اطلاعات چگونه در اختیار این ادمین‌ها قرار گرفته تا اقدام به اخاذی کنند؟ کدام نهاد و دستگاه در داخل کشور، دسترسی فنی به محتوای تلگرام و سرورهای آن دارد که به‌سرعت کانال‌های حذف‌شده و محتوای آن را بازمی‌گرداند؟ دولت و وزارت اطلاعات در برخورد با آن و همچنین دخالت آشکار تلگرام در فضای داخلی و حتی انتخابات چه عکس‌العملی از خود نشان داده‌اند؟