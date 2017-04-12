۲۵ هزار نفر از مدد جویان کمیته امداد به عتبات عالیات اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین احمدیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به سوال مهر در خصوص فعالیتهای معاونت فرهنگی در سال گذشته و توسعه این فعالیتها در سالجاری گفت: یکی از فعالیتهای اصلی که در مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت میگیرد اقدامات فرهنگی است.
وی اظهار کرد: این نهاد علاوه بر تامین اشتغال و مسکن مددجویان، اجرای طرحهای فرهنگی نیز از محورهای اصلی توانمندسازی بهشمار میرود.
معاون امور فرهنگی کمیته امدادگفت:در سطح کشور ۱۱۰ کانون فرهنگی مستقر است و دانشآموزان و سایر مددجویان میتوانند از خوابگاههای این مراکز استفاده کنند و در این کانونها، کارهای فرهنگی با مضمون قرآن و اهلبیت (ع) انجام میشود.
احمدیان تاکید کرد: طی سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر از برنامههای اجرایی در کانونها بهرهمند شدند.
وی افزود: یکی از مهمترین برنامههایی که سالیان متمادی در کمیته امداد اجرا شده، اعزام مددجویان به مشهد مقدس است و طی سال گذشته خوشبختانه بیش از ۱۶۰ هزار نفر برای زیارت امام رضا (ع) اعزام شدند که بسیاری از آنها اولین باری بود که به مشهد میرفتند و اعزام شدهها به مشهد مقدس، علاوه بر سایر مددجویان، دانشآموزان و دانشجویان هم هستند و امسال تعدادی از مددجویان برای اولینبار به مکانهای زیارتی اعزام می شوند.
وی از اعزام ۲۵ هزار نفراز مددجویان تحت پوشش کمیته امداد به عتبات عالیات خبر داد.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد افزود: طی سال گذشته برنامههای متنوع فرهنگی برای کارمندان اجرا کردیم که از آن جمله میتوان به اجرای طرحهای ولایت، پیشگیری طلاق و مسابقات قرآنی است.
وی ازجذب اعتبارات خوبی برای اعزام مددجویان به مکانهای زیارتی درسالجاری خبر دادو گفت: علاوه بر اختصاص اعتبارات دولتی، اعتبارات مردمی خوبی به این حوزه تعلق میگیرد.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد از شناسایی نخبگان در حوزه دانشآموزی و دانشجویی خبر دادو گفت:، از برنامههای حوزه فرهنگی کمیته امداد بوده و از سال گذشته شروع شده است.
احمدیان بر تقویت طرحهای قرآنی در سطح استانها تاکید کردو گفت:برای تقویت کمی و کیفی برنامههای قرآنی، مسابقات شهرستانی و استانی زیادی در رشتههای روخوانی، قرائت، ترتیل، مفاهیم و تفسیر برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: امسال برای تقویت حوزه فرهنگی کمیته امداد، برنامههایی از جمله تقویت محتوا و تقویت اردوهای زیارتی را پیش رو خواهیم داشت.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد تصریح کرد:طی سال جاری محرومان بیشتری در مناطق روستایی از طرح اعزام به مشهد مقدس و عتبات عالیات برخوردار شوند.
احمدیان تقویت اردوهای استانی را از دیگر برنامههای فرهنگی این نهاد عنوان کردو گفت:خوشبختانه کمیته امداد از اردوگاههای خوبی در سطح کشور برخوردار است.
وی بر فعال تر کردن مراکز قرآنی تاکید کردو گفت: سطح کمی و کیفی برنامههای فرهنگی را ارتقا می دهیم و در واقع جامعه امروز با هجمه سنگین دشمن و جنگ فرهنگی مواجه است و باید بر اجرای برنامه های فرهنپی تاکید کنیم تا از هجمه فرهنگی دشمن رها یی یابیم.
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