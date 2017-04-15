نمایش توانمندی موشکی پیونگ یانگ در رژه «روز آفتاب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، کره شمالی امروز شنبه رژه نظامی عظیمی را به مناسبت بزرگداشت یکصد و پنجمین سالروز تولد «کیم ایل سونگ» بنیانگذار جمهوری دموکراتیک خلق کره برگزار کرد که در طول آن شماری از موشک های پیشرفته و جدید در برابر «کیم جونگ اون» رهبر جوان کره شمالی به نمایش درآمد تا وسیله ای باشد برای به رخ کشیدن قدرت پیونگ یانگ.

با این حال، کره شمالی آنگونه که انتظار می رفت این نمایش قدرت را به مجالی برای آزمایش ششمین بمب هسته ای خود تبدیل نکرد حال آنکه شایعاتی مبنی بر انجام آزمایش موشکی جدید از سوی این کشور وجود دارد که بعضا رسانه هایی چون «شینهوا» آن را تایید می کنند.

گفتنی است امروز ۱۵ آوریل که از آن با عنوان «روز آفتاب» تعبیر می شود، برای جمهوری دموکراتیک خلق کره از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کیم جونک اون نیز می کوشد با برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم یادبود پدربزرگش، مشروعیت خود را نزد مردم کره شمالی تثبیت کند.

پیونگ یانگ در رژه امروز، دو نمونه از جدیدترین موشک های خود را در برابر دید عموم قرار داد که شامل موشک بالستیک قابل شلیک از زیردریایی است که سال گذشته (۲۰۱۶) با موفقیت آزمایش شد و همچنین نمونه زمین پایه آن که آزمون خود را ماه گذشته (مارس) با موفقیت پشت سر گذاشت.

مراسم بزرگداشت روز آفتاب در حالی برگزار می شود که در یک هفته اخیر تنش میان آمریکا و کره شمالی بالا گرفته و دامنه آن از تهدید لفظی تا گزینه نظامی کشیده شده است.

اعزام ناو گروه «کارل وینسون» آمریکا به غرب اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره و هشدار پیونگ یانگ مبنی بر آمادگی برای حمله پیش دستانه و در نهایت اخطار چین درباره قریب الوقوع بودن جنگ واشنگتن- پیونگ یانگ، جو سیاسی حاکم بر منطقه پاسیفیک را بیش از پیش ملتهب می کند به ویژه آنکه حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی «الشعیرات» سوریه و استفاده از بزرگترین بمب غیر هسته ای آمریکا در افغانستان؛ ماهیت غیر قابل پیش بینی اقدامات دونالد ترامپ را در راستای قدرت نمایی دولت جدید واشنگتن بیش از پیش آشکار می کند.