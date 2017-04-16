آزمایش موشکی پیونگ یانگ شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات آمریکا و کره جنوبی می گویند پیونگ یانگ امروز یکشنبه به فاصله یک روز پس از برگزاری رژه «روز آفتاب» که در آن به نمایش جدیدترین فناوری موشکی خود پرداخت، یک فروند موشک بالستیک را با ناکامی مورد آزمایش قرار داد.

به گفته منابع آمریکایی، این موشک پیش از رسیدن به هدف و درست چند ثانیه پس از پرتاب منفجر شده است.

منابع کره جنوبی نیز می گویند موشک بالستیک مورد نظر از «سینپو» بندری در بخش شرقی کره شمالی شلیک شده است.

آزمایش موشکی امروز در شمار آزمایش های متعددی بود که پیونگ یانگ از آغاز سال میلادی جاری (۲۰۱۷) پشت سر گذاشته که برخی از آنها نیز با موفقیت همراه بوده اند. این در حالی است که کره شمالی در ابتدای سال ۲۰۱۷ نیز نخستین بمب هیدروژنی خود را مورد آزمایش قرار داد و حتی انتظار می رود که به زودی ششمین آزمایش هسته ای خود را انجام دهد تا آنجا که سفیر روسیه در کره شمالی می گوید احتمالا پیونگ یانگ تا ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت) همزمان با جشن هشتادمین سال تاسیس ارتش کره شمالی، این آزمایش هسته ای را انجام خواهد داد.

آزمایش موشکی امروز پیونگ یانگ همزمان با آغاز سفر ۱۰ روزه «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا انجام شد. نخستین توقفگاه پنس، سئول- پایتخت کره جنوبی- خواهد بود و پیش بینی می شود که محور گفتگوها پیرامون مهار برنامه هسته ای-موشکی پیونگ یانگ، اعمال فشار بر چین برای استفاده از نفوذ خود در برابر کره شمالی و در نهایت نحوه اجرایی کردن سامانه ضد موشک «تاد» در کره جنوبی باشد.

این در حالی است که ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» عازم غرب اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره است و پیونگ یانگ هم تهدید کرده که برای دفاع از تمامیت ارضی خود از هیچ اقدام پیش دستانه ای علیه واشنگتن پرهیز نخواهد کرد. در عین حال چین به عنوان اصلی ترین شریک بین المللی کره شمالی می کوشد تا طرفین درگیری را به حل مسالمت آمیز و سیاسی مسئله تشویق کند. این در حالی است که پکن احتمال قریب الوقوع بودن جنگ در شبه جزیره کره را رد نمی کند- جنگی که به قول «وانگ ئی» وزیر خارجه چین، هیچ برنده ای نخواهد داشت.