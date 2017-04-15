به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی محرمی با اشاره به طرح جدید بخش تحقیق و تشخیص بیماریهای زنبورعسل، کرم ابریشم و حیاتوحش این موسسه در سال جاری، اظهار کرد: این طرح جامع در قالب کار تیمی و با کمک بخشهای مختلف موسسه انجام خواهد شد.
وی «جداسازی و شناسایی باکتریهای پروبیوتیک از زنبورعسل و فرآوردههای آن» را عنوان این طرح اعلام کرد و افزود: زنبورعسل منبعی بسیار غنی و باارزش در باکتریهای پروبیوتیک است در این طرح باکتریهایی از زنبورعسل و فرآوردههایی مانند گرده، ژل رویال جدا میشود.
رئیس بخش تحقیق و تشخیص بیماریهای زنبورعسل، کرم ابریشم و حیاتوحش موسسه رازی گفت: در این طرح اثر باکتریهای پروبیوتیک بر روی بیماریهای زنبورعسل نیز بررسی میشود چراکه این باکتریها میتوانند جایگزین خوبی برای آنتیبیوتیکها و فرآوردهها یا داروهای شیمیایی شوند.
وی خاطرنشان کرد: درصورتیکه موفق به جداسازی این باکتریها شویم و اثر مهارکنندگی آنها را بر روی عوامل بیماریزا شناسایی کنیم، بهتدریج به سمت تولید مکملهایی خواهیم رفت که بهجای آنتیبیوتیک تراپی و شیمی تراپی در زنبورستان ها مورداستفاده قرار گیرد.
محرمی گفت: باقیماندههای شیمیایی در عسل و فرآوردههایی مانند گرده، ژل رویال و موم کنترل میشود و درنتیجه فرآوردهای سالم و بهداشتی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت که امید است این طرح تا دو سال آینده اجرایی شود.
نظر شما