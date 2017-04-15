به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان برانکو ایوانکوویچ که عصر امروز شنبه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف ماشین سازی رفته بودند موفق شدند با برتری ۲ بر صفر در این دیدار عنوان قهرمانی را در فاصله سه هفته مانده به پایان فصل به خود اختصاص دهند.

در این دیدار که در هفته بیست و هفتم شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر برگزار شد، علی علیپور(ثانیه۳۱) و مهدی طارمی(۷۰- پنالتی) برای پرسپولیس گل زدند.

در این بازی که با استقبال اندک تماشاگران مواجه شده بود، شاگردان برانکو خیلی زود به گل برتری رسیدند و در همان دقیقه اول روی حرکت علیپور در ثانیه ۳۱ دروازه حریف را باز کردند.

در ادامه سرخپوشان بازهم صاحب موقعیت هایی شدند اما مهدی طارمی در چند موقعیتی که نصیبش شد نتوانست دروازه حریف را باز کند تا در نهایت نیمه اول با همان یک گل به پایان برسد.

نیمه دوم با برتری ماشین سازی آغاز شد و این تیم در دقیقه ۵۰ فرصت داشت بازی را به تساوی بکشاند اما علیرضا بیرانوند در موقعیتی تک به تک ضربه ماشین سازی را گرفت تا برتری سرخپوشان همچنان حفظ شود.

در ادامه این پرسپولیس بود که روی یک ضد حمله صاحب یک ضربه پنالتی شد. در دقیقه ۷۰ این دیدار فرار علی علیپور درون محوطه جریمه با خطای مدافع ماشین سازی همراه شد تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد. مهدی طارمی که به نظر می رسید نظر برانکو را تغییر داده است پشت توپ ایستاد و این ضربه را به گل دوم تبدیل کرد.

در دقیقه ۸۸ حمیدرضا علی عسگری در موقعیتی تک به تک می توانست دروازه پرسپولیس را باز کند اما ضربه روی زمین این بازیکن را بیرانوند گرفت تا دروازه سرخپوشان همچنان بسته بماند.

تیم فوتبال پرسپولیس با این پیروزی ۶۲ امتیازی شد و در سه هفته مانده به پایان شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر عنوان قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

تیم فوتبال ماشین سازی هم با شکستی که برابر پرسپولیس متحمل شد به لیگ دسته اول سقوط کرد تا بازگشت سریعی به این مسابقات داشته باشد و خیلی زود از لیگ برتر برود.