رئیس مجلس درگذشت پدر سیدمجید بنی فاطمه را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت پدر حاج سید مجید بنی فاطمه ذاکر اهل بیت (ع) را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای حاج سید مجید بنی فاطمه

درگذشت پدر بزرگوارتان، پیر غلام و خادم اهل بیت (ع) "حاج سید محمد بنی فاطمه" موجب تاسف و تاثر گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به دوستان و خانواده محترم، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی»