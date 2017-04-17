نمایشگاه تولیدات دانش بنیان در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان، صنایع نوآور و استراتژیک استان قزوین ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین افتتاح شد.

هادی طاهر خانی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقتصاد دانش بنیان از پایه های سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار دارد.

وی خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی و تلاش در استفاده از دانش و خلاقیت نخبگان و فراهم آوردن محیطی مناسب برای ارائه دستاوردها، محصولات و تولیدات نوآور می تواند راهگشای بسیاری از مسائل جامعه شود که در این راستا برگزاری نمایشگاهها نقش مهمی را میتواند ایفا کند.

طاهرخای بیان کرد:اقتصاد دانش بنیان بر پایه تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سطح بالایی از سرمایه گذاری در آن به ابداع و نوآوری اختصاص می یابد و فناوری های کسب شده با شدت بالایی مصرف می شوند و نیروی کار از تحصیلات عالی برخوردار است.

وی افزود:در ایران با توجه به سیاست های کلان اقتصادی این مقوله به عنوان یکی از پایه های محکم سیاست های اقتصادی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ضمن اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و نقش شرکت های دانش بنیان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی یادآور شد:از جمله اهداف برگزاری ای نمایشگاه می توان به ایجاد فضایی بمنظور مشارکت و همکاری شرکت های صنعتی دانش بنیان با دانشگاه ها، معرفی و نمایش محصولات و توانمندیهای شرکت های دانش بنیان و صنایع نوآور استان قزوین، تبادل اطلاعات بین متخصصین و کارشناسان، و ... اشاره کرد.

طاهرخانی اظهار داشت: برگزاری کارگاههای فن بازار و رویداد استارت آپ، برگزاری جلسات هم اندیشی و ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات فعالان دانش بنیان و ارائه راهبردهای جهش در این حوزه از جمله برنامه های جانبی این نمایشگاه است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ادامه داد: نخستین نمایشگاه نخستین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان، صنایع نوآور و استراتژیک استان قزوین از ۲۸ لغایت ۳۰ فروردین ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار خواهد شد.

وی در پایان افزود: نخستین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان، صنایع نوآور و استراتژیک استان قزوین در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۲-۳۳۶۹۵۹۰۱-۰۲۸ داخلی۱۶، شماره همراه ۰۹۱۹۳۸۶۰۹۲۵ آقای عزیزی ورکی تماس حاصل و یا به وب سایت مربوطه مراجعه کنند.