۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۴۸

در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛

نشست «در جستجوی فرهنگ دانشگاهی» برگزار می شود

نشست «در جستجوی فرهنگ دانشگاهی» به همت جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه برگزاری سلسله جلسات «در جستجوی فرهنگ دانشگاهی»، دو نشست دیگر با حضور غلامرضا ذاکر صالحی، رضا ماحوزی و حسن محدثی برگزار می‌کند.

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت غلامرضا ذاکرصالحی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، با موضوع «چالش های فرهنگ دانشگاهی در ایران»، رضا ماحوزی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با موضوع «اقتضائات فرهنگ دانشگاهی در دانشگاههای بین المللی» سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت  حسن محدثی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع «اخلاق حرفه ای دانشگاهی و شاخص های آن» سخنرانی می کنند.

این نشستها  دهم و یازدهم اردیبهشت ساعت ۱۶ در محل تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه دوم برگزار می شوند. ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.
 

خداداد خادم

