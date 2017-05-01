همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با دانشگاه های میلان و پورتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه به همراه معاونین پژوهشی و امور بین الملل در راستای توسعه همکاری های علمی بین المللی به کشورهای ایتالیا و پرتغال سفر کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هیأت همراه طی سفر به شهر میلان در کشور ایتالیا از دانشگاه میلان و بیمارستان وابسته آن دیدار کردند و ضمن ملاقات با مسئولین دانشگاه میلان قرارداد MOU بین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه میلان را به امضاء رساندند.

در جلسه رسمی دانشگاه میلان، پس از ایراد سخنرانی دکتر پیوندی، بسترهای همکاری های علمی-پژوهشی بین دو دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در ادامه معاونان دانشگاه دکتر زرقی و دکتر فیضی پتانسیل ها و توانمندی های دانشگاه را جهت همکاری های عملی- پژوهشی بین المللی را ارائه کردند.

در ادامه گسترش همکاری های علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی اروپایی، رئیس دانشگاه با سفر به پرتغال از دانشگاه پورتو این کشور بازدید کرد.

طی بازدید از دانشگاه پورتو، پرفسور Azevedo رئیس این دانشگاه، میزبان هیأت ایرانی بود و در ملاقات رسمی پس از سخنرانی دکتر پیوندی و معرفی دانشگاه توسط هیأت همراه، قرارداد MOU بین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه پورتو در راستای همکاری های علمی-پژوهشی به امضاء رسید.

هیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه پورتو و بخش های مختلف بیمارستان وابسته به دانشگاه بازدید کردند و در جلسات جداگانه ای با روسای دانشکده ها و مدیران بخش ها امکان ارتباط علمی- پژوهشی با دانشگاه پورتو را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

حاصل این جلسات توافق هایی در راستای انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک، تبادل محقق و تبادل دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی بود.