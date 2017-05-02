عیسی گلشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۷ میلادی، میزان صادرات محصولات شیلاتی از کشورمان به روسیه، برابر کل صادرات این محصولات در سال ۲۰۱۶ بوده، رقم آن را نزدیک به ۶۰۰ تن عنوان کرد و گفت: میزان صادرات محصولات شیلاتی به روسیه به سرعت در حال افزایش است.

یک مقام مسئول در سازمان شیلات اضافه کرد: دلیل این مساله نیز آن است که طی این مدت هم تولیدکنندگان ما متوجه نیازهای بازار روسیه شده‌اند، هم تجار ایرانی و روسی با قوانین و حقوق گمرکی و تجاری به خوبی آشنا شده‌اند؛ ضمن اینکه روند اخذ مجوزهای بهداشتی نسبت به گذشته بسیار کوتاه‌تر شده است.

وی محصولات صادراتی به روسیه را شامل ماهی خاویاری، قزل آلا، ماهی زینتی و میگو عنوان و تصریح کرد: بسته صادراتی به روسیه که قبلا فقط شامل میگو و قزل آلا بود در حال حاضر متنوع گشته و اقلام دیگری به آن افزوده شده است.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات کشور درباره پیش بینی‌های انجام شده برای صادرات محصولات شیلاتی در سال جاری اظهار داشت: برای سال‌جاری هدف گذاری ما صادرات ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار محصولات شیلاتی است ضمن اینکه برای صادرات سال گذشته ۴۱۲ میلیون دلار، عدد غیرنهایی بوده که اعلام شده است.