رئیس سازمان شیلات کشور در گفتگو با مهر با بیان اینکه تولید ماهی قزلآلا در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، اظهارامیدواری کرد که در سالجاری این کاهش جبران شود و تولید قزلآلا به همان میزان سال ۹۲ برسد.
حسن صالحی، میزان تولید قزلآلا را در سالجاری، حدود ۱۴۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: میزان صادرات ماهی قزلآلا از کشور چندان چشمگیر نیست، ضمن اینکه مصرف این ماهی در داخل کشور زیاد و یکی از گونههایی است که مردم تمایل زیادی به مصرف آن دارند.
وی اضافه کرد: در صورتی که پرورش دهندگان ایرانی بتوانند قزلآلای مورد نظر تجار روسی را تولید کنند، احتمال دارد صادرات این ماهی حداکثر به حدود ۲ تا ۳ هزارتن برسد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات محصولات شیلاتی به کشور روسیه آغاز شده است، اظهارداشت: محمولههایی از کشور ما به روسیه ارسال و توافقات خوبی در این زمینه بین دو طرف انجام شده است.
صالحی اضافه کرد: تجار ایرانی برنامهریزیهای منسجمی انجام دادهاند که در مراکز عمده فروشی روسیه حضور دائمی داشته باشند و در حال امضای قراردادهای بلند مدت با تجار روسی هستند.
رئیس سازمان شیلات کشور با بیان اینکه امیدوار هستیم میزان صادرات محصولات شیلاتی به روسیه در سالجاری به حدود ۵ هزارتن برسد، گفت: عمده محصولاتی که امسال به روسیه صادر میشود، میگو است.
نظر شما