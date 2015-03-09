تخفیف۲۵ درصدی محصولات شیلاتی در آستانه نوروز

عیسی گلشاهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت آبزیان در مقاطع پایانی سال منطقی است، اظهار داشت: به طور کلی نه تنها هیچ گزارشی از افزایش قیمت در مقاطع پایانی سال به دست ما نرسیده بلکه قیمت‌های برخی محصولات نیز کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر عرضه محصولات شیلاتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نمایشگاه‌های بهاره براساس هماهنگی‌هایی که با واحدهای فراوری شده، به طور متوسط با ۲۵ درصد تخفیف انجام می‌شود.

گلشاهی با بیان اینکه ما امسال نمایشگاه مجزا برگزار نکردیم و واحدها را موظف ساختیم در نمایشگاه‌های بهاره حضور پیدا کنند، گفت: محصولات تخفیف خورده، آماده به طبخ و شامل انواع محصولات فراوری شده، فیله شده، فیله‌های بدون استخوان، استیک وغیره هستند ضمن اینکه قیمت کنسرو نیز به طور متوسط حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: بعنوان مثال محصولی مانند میگوی بسته بندی شده در یک سایز مشخص که قیمت هماهنگ شده آن با سازمان حمایت برای مصرف کننده ۳۵ هزار تومان است در این فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها با قیمتی حدود ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

جهش صادرات محصولات شیلاتی به روسیه

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری سازمان شیلات در مورد صادرات محصولات شیلاتی به روسیه نیز افزود: تاکنون ۵ محموله آزمایشی به این کشور صادر کرده‌ایم، ضمن اینکه صادرات مذکور شامل یک محموله میگو و چهار محموله مجزای قزل‌آلا با چهار شکل فراوری مختلف بوده است.

گلشاهی با بیان اینکه محموله‌های قزل‌آلا به صورت ماهی تازه، ماهی تازه شکم‌خالی، ماهی شکم‌خالی منجمد و ماهی شکم‌خالی بدون سر و دم منجمد بوده است، گفت: خوشبختانه پس از ارسال این محموله‌ها حضور گروه‌های روسی برای مذاکره، در ایران افزایش چشمگیری یافته است.

وی افزود: پیش بینی ما این است که چون تا پایان سال واحدهای فراوری‌مان درگیر تامین مایحتاج مردم برای نوروز هستند، میزان صادرات به روسیه تغییری نکند اما با توجه به قراردادهای منعقد شده به طور قطع در سه ماهه اول سال ۹۴، با جهش چشمگیری در میزان صادرات به روسیه مواجه خواهیم بود.

گلشاهی ادامه داد: قراردادهای این کار منعقد شده و ما سفارش صادرات کنسرو، ماهی قزل‌آلا، میگو و ماهی مرکب را از روس‌ها دریافت کرده‌ایم.